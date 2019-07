Padres protestan por el cambio de director en el Hans Christian Andersen

El cambio de director en el CEIP Hans Christian Andersen no ha sentado nada bien a los padres de este centro de Infantil y Primaria. Tras celebrarse un concurso de méritos, el curso próximo habrá un nuevo director. El tercero en tres años, ya que después de no ser renovada la persona que llevaba varios años en el cargo, el verano pasado se nombró a un director en funciones que es el que ha ejercido durante el curso 2018/19 pero que no continuará el próximo año.

Nada más conocer la noticia el pasado mes de junio, las familias mostraron su apoyo al que ha sido su director este curso, Norberto Domínguez. Así lo manifestaron a través de una carta difundida en Facebook y con la recogida de 1.771 firmas. «Se han conseguido más cambios en estos meses del curso que en todos los años anteriores», aseguran los padres, que recalcan que el ya exdirector «es querido por profesores, niños y padres».

Los padres han llevado su queja hasta la Delegación de Educación, donde han entregado las más de 1.700 firmas recogidas para respaldar a Domínguez, con el objetivo de pedir que «se tengan en consideración para decidir sobre su continuidad como docente y director, en cuanto es evidente el apoyo de no pocas familias a su compromiso, dedicación y entrega».

Una de las madres confirmó directamente a este periódico el malestar de las familias y recalcó la mejora que en su opinión ha experimentado el colegio con la dirección de Domínguez. «El centro ha cambiado como de la noche al día. El apoyo de las familias es total», subrayó.

Según esta misma fuente, varias madres se personaron en la Delegación para intentar reunirse con la delegada pero no fueron recibidas ni tienen respuesta alguna.

Desde el 1 de julio, el nuevo director ya ejerce como tal en este colegio de la Cruz del Humilladero, tras haber obtenido una mayor puntuación en el concurso de méritos al que sólo concurrieron él y Norberto Domínguez, hasta entonces director en funciones. Tras quedar segundo en puntuación, Domínguez ha presentado un recurso de alzada.

Por su parte, la Delegación de Educación afirma que «una representación de las familias del CEIP Hans Christian Andersen fue recibida en su momento por responsables de la Delegación para tratar este asunto».

Además, la Delegación asegura que «el proceso de selección de los directores es abierto y transparente». «La selección de los directores y las directoras de los centros docentes públicos no universitarios de los que es titular la Junta, concretamente, se realiza a través de un concurso de méritos, según se establece en el Decreto 153/2017, de 26 de septiembre (BOJA de 4 de octubre), que regula el procedimiento para su selección, nombramiento, evaluación, formación y reconocimiento», apuntan.

Añaden que para valorar estos méritos se constituye una comisión en cada centro docente compuesta por varios miembros de la comunidad educativa, entre los que hay integrantes del Consejo Escolar y a la que también pertenecen representantes de la Administración educativa, entre ellos un inspector de Educación.

Esta comisión se encarga de «valorar, mediante la aplicación del baremo establecido, los méritos académicos y profesionales acreditados por las candidaturas, y por tanto seleccionar la candidatura que haya obtenido la mayor puntuación total». La Delegación recuerda que los candidatos pueden presentar reclamaciones, «que son estudiadas y resueltas antes de la publicación del listado definitivo».