De asesores, sueldos y falta de información

El mandato que expirará en 2023 da sus primeros pasos con las cuentas de 2019 encima de la mesa y los políticos locales acondicionando, entre bambalinas, el terreno de juego sobre el que se disputarán los principales temas en los próximos cuatro años. Hay equipos que perdieron la liga en el último minuto porque el campo era un patatal. Aunque también influyen, desde luego, en la forma de desenvolverse en un partido quién es el entrenador, qué concepción del juego tiene y cuáles son sus ayudantes. ¿Qué sería la vida sin los asesores, esos consejeros áulicos que susurran a los emperadores la conveniencia de recordar la propia mortalidad? ¿Qué sería de nosotros, simples ciudadanos mortales, sin un Fouché que se mueva entre sombras, orquestando, desde la platea, todo lo que ocurre en el escenario?

Por eso, estos días hay más chicha en lo que se cuece entre despachos en el Ayuntamiento que en lo que se dice en las ruedas de prensa. Con los concejales histéricos analizando las cuentas de 2019, que les han caído del cielo, según dicen en la oposición, de sorpresa y con nueve meses de retraso, los primeros espadas de la política malagueña siguen analizando el acuerdo de subida salarial del 20% y, sobre todo, la pléyade de asesores y directores de la que se ha dotado el equipo de gobierno, una especie de Muro Atlántico en una ciudad mediterránea. Dicen en Adelante Málaga, por ejemplo, que el alcalde ha salido ganando al pactar con los grupos de la oposición que ellos mismos fichen a sus técnicos. Se les ha aumentado la dotación de siete mil y pico a doce mil euros al mes y, por contra, pierden al asesor eventual por formación, pagado con dinero municipal, que tuvieron el pasado mandato. Las cuentas son así, según Eduardo Zorrilla: el alcalde, Francisco de la Torre, que es muy vivo, ha aumentado en siete la cifra de direcciones generales, de forma que ahora hay dieciocho de estas y dos coordinaciones generales. «Muchas de esas direcciones generales eran antes directores técnicos. ¿Qué consigue? Esos puestos antes eran directores técnicos y ahora son generales, por lo que quedan vacantes en el cupo de 34 asesores eventuales; es decir, el equipo de gobierno gana seis o siete asesores eventuales, más los cinco detraídos a los grupos (son los cinco partidos que había en el anterior mandato). Hay 11 nuevos nombramientos de personal eventual. Esto encaja y confirma lo que pensábamos. Por eso nos aumenta la asignación a los grupos», dice. Hablando en plata: el equipo de gobierno, según esta tesis, ha ganado once nuevos asesores eventuales, que paga el Consistorio, y los grupos reciben más pasta al mes para contratar a sus propios técnicos, posiblemente tres o cuatro cada uno de ellos, lo que crea problemas de gestión, «y así debe ser, porque ahora hay que llevar la contabilidad, justificar todos los gastos y jugar con el máximo que tenemos. Además, nos crea un problema de responsabilidad, por si algún día le han de reclamar al empleador, ya que es personal nuestro, no del Ayuntamiento; además de que el Consistorio debe asegurarles un puerto informático con acceso a las redes del Ayuntamiento». Recuerda Zorrilla que con Celia Villalobos como alcaldesa había cuatro técnicos por grupo que cobraban del Consistorio, uno o dos asesores, un periodista y un administrativo. En 2014 se pasó a dos y en 2015, a uno. «Hay que reconocer que la antecesora del alcalde era más ecuánime y su sistema, más democrático a la hora de redistribuir los recursos en la oposición».

Cualquiera de los políticos de la oposición les dirá, si le preguntan, que para hacer ese trabajo se necesitan asesores, porque fiscalizar la tarea del equipo de gobierno de un Ayuntamiento como el de Málaga, con sus numerosas empresas municipales, fundaciones y entidades es una labor hercúlea que implica leer decenas de informes, hacer muchas peticiones de información y revisar expedientes con lupa para pillar los gazapos de los que gobiernan.

En Sevilla, por ejemplo, hay 64 puestos eventuales, de los que 32 van al equipo de gobierno y el resto, a la oposición. «Aquí, de 34 eventuales para los grupos hay cero», aclara. Bien es verdad que la ley establece que el número de cargos de confianza, pagado con dinero municipal, será el 0,7% de la plantilla de un Consistorio y que la capital hispalense tiene 8.000 trabajadores, pero en población no hay tanta diferencia. Para el PSOE, por su parte, el PP está actuando con su mayoría absoluta, «cuando no la tiene». «El alcalde ha aumentado el número de cargos de confianza de manera desmesurada y fichando a personas que éticamente no deberían seguir en política», aclaran en clara referencia al nuevo gerente de la Sociedad Municipal de Aparcamientos.



Sueldos. En cuanto al dinero, pues más de lo mismo. Los sueldos han subido un 20%. La principal explicación es que algunos cargos públicos cobran menos que en sus empresas y lo que perdieron en la crisis, claro. Y ese es un problema fundamental que anda mezclado con la pérdida de prestigio que supone dedicarse a la cosa pública: los mejores del sector privado se resisten a pasarse a la primera línea de fuego por los sueldos, con los que suelen salir perdiendo, el desprestigio y el análisis mediático y ciudadano de sus bienes y de su intimidad, algo que se ha multiplicado por mil con las redes sociales.

En cuanto a esto, hemos conocido estos días que el alcalde percibirá anualmente, tras la subida, 79.981,02 euros, lo cual, comparado con tras grandes ciudades, es poco. Pero es que en el organigrama municipal hay cuatro altos cargos que ingresan más cada ejercicio que el regidor. También hay otros cinco altos cargos que, si al salario base se le suma la parte variable, también ingresarían más que el regidor. El coordinador general de Ordenación del Territorio, José Cardador, recibe 99.736,28 euros; el director general de Recursos Humanos y Calidad, Carlos Gómez-Cambronero, ingresa 99.333 euros anuales y dos gerentes de empresas públicas. ¿Tiene sentido que la segunda fila municipal perciba más que el alcalde? Para el PSOE, no. De hecho, este grupo político va a exigir en los próximos días que «no haya puestos directivos que cobren más que el regidor porque, una vez ajustado el salario del alcalde, no es de recibo que haya gerentes que cobren más que él». Bien es cierto que algunos de los gerentes o directores generales son profesionales muy reputados que, posiblemente, en el ámbito privado percibieran mucho más dinero que en el sector público, pero también lo es que el desempeño en este último es un servicio a la ciudad que, en teoría, debería verse pagado con la satisfacción que proporciona esa labor, pero en un tiempo en el que algunos historiadores y sociólogos preconizan que la Historia ha terminado, cualquier argumento que no sea relativo también parece haber cavado su zanja.

¿Transparencia? Ha sorprendido, por cierto, en la confluencia que el coordinador de alcaldía les pida que reiteren todas sus peticiones de información y vistas de expedientes dado que hay muchos cargos nuevos. En IU-MpG, ahora integrada en Adelante Málaga, afirman que el equipo de gobierno no les contesta a nada desde octubre de 2018 y que están pendientes de recibir alguna respuesta en treinta escritos y 14 vistas de expedientes, e, incluso, añaden que han pedido tres veces amparo al secretario general. «Las vistas de expedientes son relativas a licencias relativas a zonas en las que se habrían cometido infracciones urbanísticas o hay indicios de alguna irregularidad». Ponen el ejemplo del edificio de La Equitativa, sobre el que no han recibido respuesta pero sí manejan un dosier con hasta 40 noticias de prensa sobre el mismo. «Se filtra, pero a nosotros no nos dicen nada. Aquí pedimos amparo varias veces al secretario, pero no nos contestó», explican.