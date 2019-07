Las farmacias tienen problemas de suministro con más de 550 medicamentos

En Málaga, Kreon –enzimas pancreáticas– y Hemovas –para dolencias circulatorias– son dos de los fármacos que no cuentan con alternativa en el mercado.

Kreon, Hemovas, Dalsy, fármacos de subastas y así, hasta una larga lista de medicamentos sufren o han sufrido en lo que va de año desabastecimiento en las farmacias de Málaga. Una situación que afecta hasta a 554 productos diferentes, según los datos de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.

La situación no es nueva; farmacéuticos y médicos intentan dar una solución a este problema que afecta a los pacientes. El verdadero obstáculo viene cuando el medicamento no cuenta con un sustituto. «En ese caso no podemos hacer más que derivarlo de nuevo a su médico», explica el secretario del Colegio de Farmacéuticos de Málaga, Diego Rodríguez. El caso más llamativo es la falta de Kreon, un medicamento que necesitan las personas que han sido trasplantadas de páncreas o tienen algún problema relacionado con este órgano, que aporta las enzimas que produce en condiciones normales el páncreas. Hace más de un año que falta este medicamento en las farmacias malagueñas, lo que genera un empobrecimiento en la calidad de vida de los pacientes que lo necesitan, que pierden peso o tienen problemas de flatulencias, entre otros síntomas. «Lo pasan francamente mal», resalta el secretario del Colegio.

Algo similar sucede con Hemovas, un medicamento que se receta cuando hay trastornos de circulación y que no cuenta con sustituto alguno. Sin embargo, los médicos tienen la posibilidad de suplir su función con la combinación de otros fármacos, lo cual «reduce» el caos que genera la falta de suministro de un producto sin sustituto.

La falta de Dalsy ha sido uno de los medicamentos más sonados en los últimos meses. Recetado para niños con fiebre y dolor, hace no más de dos meses que las farmacias lo han podido reponer en sus cajones, aunque en este caso los padres sí podían hacerse con un sustituto. Es la situación más común que se da en las farmacias, algo que sucede también con los medicamentos de subasta. Diego Rodríguez asegura que faltan muchos y entre ellos la familia de los antihipertensivos es una de las más notorias. Ofrecer un sustituto no tiene dificultad; el único hándicap es que no se cumple la subasta. El paracetamol genérico de un gramo por 40 comprimidos, con receta médica a cargo de la Seguridad Social, también ha sido uno de los que comenzó a faltar pero se ha restablecido su producción. «Desabastecimiento temporal», «el médico prescriptor deberá determinar la posibilidad de utilizar otros tratamientos comercializados» o «existe/n otro/s medicamento/s con el mismo principio activo» son las principales indicaciones que acompañan a los más de 550 medicamentos que faltan en el portal de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. «El titular de autorización de comercialización está realizando una distribución controlada al existir unidades limitadas» o «se puede solicitar como medicamento extranjero», también figura en algunos de ellos aunque con menor frecuencia.

En cuanto a los motivos que llevan a que más de 550 fármacos no estén disponibles, el secretario del Colegio de Farmacéuticos de Málaga asegura que hay dos causas fundamentales; una es la falta de previsión por parte de los laboratorios cuando se demandan lotes de productos por encima de la producción estimada. Otra de las causas es la guerra de precios que se produce entre los países. En este caso, vender a aquel Estado que fije precios más altos ha afectado de lleno en los últimos meses a España, sobre todo, ante el acopio que ha hecho el Reino Unido como medida de prevención frente a un posible brexit.