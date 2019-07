El centro de Málaga contará con un nuevo Carrefour Express a principios de septiembre

La apertura del nuevo supermercado del centro, Carrefour Express, tendrá lugar el tres de septiembre. Su inauguración estaba prevista para el 13 de agosto pero no ha sido posible explica el franquiciado y dueño del futuro local, Eduardo José Carmona, en una entrevista. Este establecimiento cubrirá la zona del centro de Málaga en la cuál, por el momento, no hay más establecimientos de venta alimenticia.

Tras la primera apertura de Carrefour Express hace tres años, el 5 de abril de 2016 en calle Tejón y Rodríguez, el centro de Málaga contará con un segundo supermercado en la calle Especería. Esta iniciativa va encaminada a cubrir la demanda de los clientes de la zona centro ya que el establecimiento se encontrará en una zona de gran flujo turístico y, además, por esa zona no hay más establecimientos de venta de alimentación.

La fecha fijada para la apertura estaba prevista para el 13 de agosto, coincidiendo con la Feria de Málaga, pero la inauguración tuvo que retrasarse puesto que la licencia de obras le supuso ciertas dificultades para la apertura debido a, según el franquiciado: "una huelga de brazos caídos" en Urbanismo. Actualmente ya está todo solucionado para que la apertura tenga lugar a principios de septiembre,"lo hemos conseguido" apunta Carmona.

La sala de ventas del Carrefour Express tendrá una superficie de unos 170 metros más el espacio destinado para el almacén y la plantilla que trabajará en el establecimiento rondará la decena de trabajadores.

Como novedad, el próximo Carrefour Express tendrá un mayor variedad de comidas preparadas para llevar y elaboradas con primeras marcas cuyo proveedor es el supermercado Carrefour que se diferencia de otros establecimientos ya que el surtido de sus productos cuenta con una gran variedad de primeras marcas y menor cantidad de productos de marca propia.

Respecto al día de la inauguración, todavía no está concretado si se realizará algún evento ya que en el primer supermercado Carrefour Express que abrió no realizará ningún acto y según el dueño: "con la primera no hicimos nada especial, nos ha dado mucha suerte y lo que está bien mejor no tocarlo".