La Sala María Cristina acoge el acto de graduación de más de cien alumnos de EADE

No quedó ni un solo asiento libre en la sala de conciertos María Cristina para asistir a la ceremonia de graduación de más de un centenar de alumnos de EADE

El acto comenzó con las palabras de bienvenida del director de la universidad, Gabriel Arrabal, que daba paso a la clase magistral del secretario general de Deportes de la Junta de Andalucía, José María Arrabal. En su discurso compartió varias reflexiones para inspirar a los graduandos, animándoles a no conformarse, a ser valientes, a no temer al fracaso y a aprovechar los desafíos y oportunidades que ofrece el mundo global que vivimos.

"Os invito a que seáis muy atrevidos, no hay límites. No renunciéis a vuestros sueños, no tengáis prisa, equivocaros, pero no renunciéis nunca a vuestro sueño. Os animo también a ser valientes para mirar a los ojos al riesgo y abrazarlo, sin temer al fracaso".

Destacó también el papel que tienen los emprendedores en Andalucía: "Nuestra tierra es una tierra de líderes. Tenemos capacidad para competir con cualquiera". Y finalizó su lección magistral hablando sobre todos esos valores del deporte que serán importantes en el futuro de los graduandos, como son el respeto, el trabajo, la determinación, la competitividad bien entendida, el trabajo en equipo, la humildad en la derrota y la perseverancia.

Después de la entrega de orlas e imposición de las becas a los graduandos, EADE quiso homenajear con el I Premio a la excelencia profesional a Juan Antonio Rodríguez, copropietario del Grupo Espectáculos Mundo y de 101 Televisión, reconociéndole su trayectoria profesional de antiguos alumnos de esta universidad malagueña.

Juan Antonio Rodríguez se licenció en la segunda promoción de la carrera de Administración y Dirección de Empresas de este centro adscrito a la University of Wales y es el primer malagueño que recibe esta distinción, creada por el Consejo de Dirección de EADE para reconocer anualmente a los antiguos alumnos que han destacado en sus diferentes disciplinas profesionales, ya sea por sus logros, por la trascendencia de su trabajo o por su contribución al bien común.

El acto finalizó con unas palabras de agradecimiento de Gabriel Arrabal dirigidas a todos los alumnos, subrayando el esfuerzo de sus familiares y de los profesores que les han acompañado con mucho interés durante toda esta etapa universitaria. Y aseveró: "Si pensáis que habéis llegado al final, estáis muy equivocados, esto es solo el principio".