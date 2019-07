La festividad del Carmen modifica estos días el tráfico en los distritos de Málaga

A pesar de que la festividad de la Virgen del Carmen se celebra el martes 16 de julio, mucha cofradías adelantan para este fin de semana o el siguiente su programación y actividades para celebrar la festividad marinera propia del mes de julio. Por ello, el Área de Movilidad del Ayuntamiento de Málaga ha publicado las afectaciones al tráfico en la ciudad con motivo de las procesiones en los distintos distritos.



Procesión Virgen del Carmen del Puerto de la Torre. (13 de julio)

Salida a las 21:30 horas de c/ Llana, c/ Junta de los Caminos, c/ Veintitrés de Mayo, c/ Cuatro de Diciembre, Travesía del Cerrillo, Plaza Las Tres Calles, c/ Llana vuelta a c/ Junta de los Caminos (hasta restaurante José Carlos) y llegada a las 1:00 horas a su templo (Capilla del Carmen).



Procesión infantil de Ntra. Sra. Virgen del Carmen de Pedregalejo. (13 de julio)

Salida a las 20:30 horas de la Iglesia Parroquial en c/Corpus Christi c/Ventura de la Vega, Avda. Juan Sebastián el Cano, c/Practicante Pedro Román, c/Bolivia, Pso. Mtmo. Del Pedregal dirección oeste, Callejón Virgen del Carmen, Pso. Mtmo el Pedregal, c/Bolivia, c/Practicante Pedro Román, Avda. Juan Sebastián el Cano y llegada al templo en c/Ventura de la Vega



Procesión de la Virgen del Carmen de Olías (13 de julio)

Salida de la Iglesia a las 19:00 horas, Plaza de la Iglesia, c/ La Sinfonía, c/ Pitera, c/ Ruiz del Alda, Carretera de Olías y llegada a la Ermita.



Procesión de la Virgen del Carmen de Belén. Distrito nº 7. (13 de julio)

Salida sobre las 19:00 h del Pasaje Virgen de Belén, vial de servicio de la Av. Velázquez, Av. Virgen de Belén, Av. Isaac Peral, C/ Miguel Ángel, Plaza Larita, Avda. Antonio Gaudí, Avda. Isaac Peral, Avda. Europa, C/ El Ches, Avda. La Luz, rotonda Avda. La Luz, Travesía de la Luz, Plaza de la Luz, C/ Berruguete, C/ Baltasar Gracián, C/ Maera, Avda. Bonaire, C/ Antillas, C/ Carril del Conde, vial de servicio Avda. Velázquez y encierro en Pasaje Virgen de Belén sobre la 0:30 h.



Procesión de la Virgen del Carmen de la Parroquia Madre de Dios (14 de julio)

Salida a las 19:30 horas desde Templo Parroquial en Avenida Isaac Peral, Avenida Bonaire, c/ Antillas, Pl. de la Luz, c/ Torres Quevedo, c/Berruguete, c/Marconi, Avda. Isaac Peral, Avda. Europa, c/Calerito, Avda. Europa, Avda. Isaac Peral, Avda. Antonio Gaudí, Plaza Larita, c/Miguel Ángel y llegada a las 23:45 horas al Templo Parroquial en Avda. Isaac Peral.



Procesión de la Hermandad Ntra. Sra. del Carmen de Pedregalejo (16 de julio)

Salida a las 18:00 horas desde la Parroquia del Corpus Christi en c/ Ventura de la Vega, Av. Juan Sebastián Elcano, c/ Cesar Riario, c/ Bolivia (sentido oeste), c/ Varadero, Pso. Marítimo Pedregal hasta la desembocadura del Arroyo de los Pilones y embarque.

Una vez desembarcada la imagen, se reanudará la procesión terrestre por Pso. Marítimo Pedregal (sentido este), Plaza Miguelito el Cariñoso (Plaza del ancla), c/ Cenacheros, Arroyo de los Pilones, c/ Practicante Pedro Román, Av. Juan Sebastián Elcano, c/ Ventura de la Vega y a su templo.



Procesión para la Misa de Alba de la Virgen del Carmen de El Palo (16 de julio)

Itinerario de ida: Salida a las 06:30 horas desde la Parroquia de Ntra. Sra. Angustias en Avenida Juan Sebastián Elcano, nº 203, Avenida Juan Sebastián Elcano (sentido Almería), c/ Mar (sentido Plaza Padre Ciganda) y llegada a las 7:00 horas a Plaza Padre Ciganda. (Misa del Alba).

Itinerario de vuelta: Salida a las 7:40 horas desde Plaza Padre Ciganda, c/ Mar, Avenida Juan Sebastián Elcano (sentido centro) y llegada a las 8:10 horas a la Parroquia de Ntra. Sra. Angustias en Avenida Juan Sebastián Elcano, nº 203.



Procesión Virgen del Carmen de El Palo (16 de julio)

Itinerario de ida: Salida a las 17:30 horas desde la Parroquia de Ntra. Sra. Angustias en Avda. Juan Sebastián Elcano, nº 203, Avda. Juan Sebastián Elcano (sentido centro), Avda. Arquitecto Eduardo Estévez, Avda. Salvador Allende, Carril Virgen de la Milagrosa, c/ Quitapenas. Embarque frente al Centro educativo I.C.E.T.

Itinerario de vuelta: Desembarque en las Playas del Chanquete (frente a restaurante El Tintero), c/ Banda del Mar, c/ Mar, Avda. Juan Sebastián Elcano y llegada a la Parroquia de Ntra. Sra. Angustias en Avda. Juan Sebastián Elcano, nº 203.



Procesión de la Virgen del Carmen Parroquia Santa María Estrella de los Mares (16 de julio)

Salida a las 20:00 horas de la urb. Cizaña, Camino de la Cizaña y embarque, desembarco en la playa de Guadalmar, Paseo Abel Sánchez, c/ Hespérides, c/ Moby Dick, c/ Manuel Curros Enriquez, c/ Wilkinson, c/ Conde Lucanor, c/ Guadalhorce y llegada a las 22:30 horas.



Procesión Virgen del Carmen de Campanillas (16 de julio)

Salida a las 19:45 horas desde la Parroquia en c/ Jacob, c/ Jumillano, c/ Diego Rapela, c/ José Fdo. Carvajal, c/ Monopolio, Carril de Segovia, c/ Hortensia, Camino de los Martínez, Avda. José Calderón, c/ Ruíz y Maíquez y llegada a las 23:45 horas a la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen.



Procesión de Nuestra Señora del Carmen de la Colonia Santa Inés (16 de julio)

Salida a las 20:00 horas de c/ Andrés Bernáldez, c/ Manuel Amaro, c/ Miguel Carrera, c/ Antonio Raíz, c/ Manuel Rivadeneyra, c/ Muñoz Cerisola, c/ Corregidor Horacio Coppola, c/ Manuel Rivadeneyra, Pasaje Manuel Rivadeneyra, c/ Alcalde Gutiérrez Bueno, c/ Corregidor Fernando de Bazán y Carril de las Morillas.