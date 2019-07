Todo lo que debes saber sobre la festividad de la Virgen del Carmen en Málaga

La festividad de la Virgen del Carmen es una fecha señalada en Málaga capital y en la provincia. En la mayoría de barrios se celebra el día 16 de julio, día de su festividad, pero en Huelin, en El Perchel y en La Malagueta se realiza el siguiente domingo.

La Virgen del Carmen -también conocida como la Estrella de los Mares- es la patrona de los pescadores y marineros, por lo que hay una gran por esta advocación en una provincia tan marinera como Málaga. Por eso hay más de una treintena de procesiones en la provincia. Así, esta festividad está llena de simbolismo ya que comprende procesiones tanto por tierra como por mar y es habitual que hombres y mujeres lleven remos en los cortejos procesionales. Además, esta Virgen es "la mujer que orienta y socorre en todas aquellas situaciones en que podemos hundirnos por la desesperanza, de la misma forma que zozobra un barco cuando los vientos son contrarios", explica José M. Ferrary, párroco de San Gabriel, en La Malagueta.



Málaga capital

Puerto de la Torre

Procesión Virgen del Carmen del Puerto de la Torre este sábado 13 de julio, que sale a las 21.30 horas con este itinerario: calle Llana, Junta de los Caminos, Veintitrés de Mayo, Cuatro de Diciembre, Travesía del Cerrillo, Plaza Las Tres Calles, Llana vuelta a Junta de los Caminos (hasta restaurante José Carlos) y llegada a las 1:00 horas a su templo (Capilla del Carmen).

Olías

La procesión de la Virgen del Carmen de Olías será este sábado a las 19:00 horas, Plaza de la Iglesia, c/ La Sinfonía, c/ Pitera, c/ Ruiz del Alda, Carretera de Olías y llegada a la Ermita.

Barriada Virgen de Belén

A las 19.00 horas sale la procesión de la Virgen del Carmen de Belén. El recorrido será por el Pasaje Virgen de Belén, vial de servicio de la Av. Velázquez, Av. Virgen de Belén, Av. Isaac Peral, C/ Miguel Ángel, Plaza Larita, Avda. Antonio Gaudí, Avda. Isaac Peral, Avda. Europa, C/ El Ches, Avda. La Luz, rotonda Avda. La Luz, Travesía de la Luz, Plaza de la Luz, C/ Berruguete, C/ Baltasar Gracián, C/ Maera, Avda. Bonaire, C/ Antillas, C/ Carril del Conde, vial de servicio Avda. Velázquez y encierro en Pasaje Virgen de Belén sobre la 0:30 h.

Bonaire

Procesión de la Virgen del Carmen de la Parroquia Madre de Dios el domingo, con salida a las 19:30 horas desde Templo Parroquial en Avenida Isaac Peral, Avenida Bonaire, c/ Antillas, Pl. de la Luz, c/ Torres Quevedo, c/Berruguete, c/Marconi, Avda. Isaac Peral, Avda. Europa, c/Calerito, Avda. Europa, Avda. Isaac Peral, Avda. Antonio Gaudí, Plaza Larita, c/Miguel Ángel y llegada a las 23:45 horas al Templo Parroquial en Avda. Isaac Peral.

Pedregalejo

Este sábado es la procesión infantil de la Virgen del Carmen de Pedregalejo, que sale a las 20:30 horas de la Iglesia Parroquial en c/Corpus Christi c/Ventura de la Vega, Avda. Juan Sebastián el Cano, c/Practicante Pedro Román, c/Bolivia, Pso. Mtmo. Del Pedregal dirección oeste, Callejón Virgen del Carmen, Pso. Mtmo el Pedregal, c/Bolivia, c/Practicante Pedro Román, Avda. Juan Sebastián el Cano y llegada al templo en c/Ventura de la Vega

Ya el martes, coincidiendo con el día de la festividad de la Virgen del Carmen, la procesión comenzará a las 20:30 horas de la Iglesia Parroquial en c/Corpus Christi c/Ventura de la Vega, Avda. Juan Sebastián el Cano, c/Practicante Pedro Román, c/Bolivia, Pso. Mtmo. Del Pedregal dirección oeste, Callejón Virgen del Carmen, Pso. Mtmo el Pedregal, c/Bolivia, c/Practicante Pedro Román, Avda. Juan Sebastián el Cano y llegada al templo en c/Ventura de la Vega.

El Palo

En el barrio malagueño de El Palo la feria en honor a la Virgen se inaugura el viernes por la noche y durará de 21.00 horas y hasta las 03.00 horas.

El martes 16, los devotos de la Virgen iniciarán con la aurora el homenaje, -a las 06,30 horas- para trasladar a la Virgen del Carmen desde la Parroquia de Ntra. Sra. de las Angustias a la Plaza del Padre Ciganda en Santo Rosario. La Santa Misa del Alba oficiará media hora después, -a las 7.00 horas- y contará con la actuación del Coro Aire Andaluz. Tras concluir tendrá lugar el traslado de la Señora a su trono en la Plaza del Padre Antonio Ciganda.

A las 13.30 horas comienza la Feria de Día que incluye la procesión Marítima-Terrestre de El Palo escoltada por la Banda de Corneta y Tambores Los Gitanos y por la Banda de Música de Zamarrilla -a las 17.30 horas- con salida desde la Parroquia Ntra. Sra. de las Angustias (Avda. Juan Sebastián Elcano) para proceder al embarque de la Virgen (en la playa que se encuentra frente al Colegio SAFA-ICET), el trayecto marítimo por el litoral, posteriormente el desembarco y el regreso hacia al templo.

Ademá, la barriada de El Palo continúa la celebración los días 17, 19 y 20 de julio con atracciones mecánicas infantiles, la presentación del nº 47 de la Revista Cuadernos del Rebalaje y la regata de Barcas de Jábega "Gran Premio El Palo".

Campanillas

Esta barriada inició el viernes su feria, con motivo de la festividad de la festividad de la Virgen del Carmen, y que este año se celebra en la calle Praga de la Hacienda Segovia en lugar de su ubicación habitual. Este sábado se inauguró la Feria de Día a las 13:00 horas en la plaza situada junto a la Junta de Distrito, con la actuación de la Panda de Verdiales 'Huertecillas Mañas' y del dúo Los Cenacheros.

Por otro lado, el 16 de julio y último día de la feria, a partir de las 19:45 tendrá lugar la procesión de la Virgen del Carmen, que comenzará en la iglesia de la calle Jacob y terminará en la capilla de la calle Ruiz y Maiquez.

Colonia de Santa Inés

Procesión de Nuestra Señora del Carmen de la Colonia Santa Inés (16 de julio). La salida a las 20:00 horas de c/ Andrés Bernáldez, c/ Manuel Amaro, c/ Miguel Carrera, c/ Antonio Raíz, c/ Manuel Rivadeneyra, c/ Muñoz Cerisola, c/ Corregidor Horacio Coppola, c/ Manuel Rivadeneyra, Pasaje Manuel Rivadeneyra, c/ Alcalde Gutiérrez Bueno, c/ Corregidor Fernando de Bazán y Carril de las Morillas.

Guadalmar

La Fiesta de la Virgen del Carmen en la barriada de Guadalmar, en el distrito de Churriana, tendrá lugar el próximo día 16 de julio. La salida de la Virgen será en la urbanización la Cizaña donde se realizará el embarque de Nuestra Señora a las 20.30 horas. Tras media hora, a las 21.00 horas se desembarcará a la Virgen en la playa de Guadalmar.

El recorrido procesional se realizará por el Paseo Marítimo Abel Sánchez, exactamente por la calle Hespérides, la calle Moby Dick, la calle Manuel Curros Enriquez, calle Wilkinson, calle Conde Lucanor y calle Guadalhorce. Para, finalmente llegar a la Iglesia Santa María Estrella de los Mares- a las 22.00 horas-. Tras finalizar la Procesión se realizará el canto de la Salve.

DOMINGO 21 DE JULIO



A las 8 de la mañana del domingo 21 de julio la Archicofradía de Nuestra Señora del Carmen Coronada, de El Perchel, lleva a su titular a la Catedral en un Rosario de la Aurora.

Tras la misa es trasladada al soportal del edificio de la Autoridad Portuaria, donde permanece expuesta en besaescapulario hasta que sea embarcada para iniciar la procesión marítima.

Después, la procesión de regreso al Perchel, por las calles Trinidad Grund, Tomás Heredia y Vendeja, con el especial recibimiento que se le tributa a la Virgen en la calle Ancha del Carmen, antes de su encierro.

Huelin

En el barrio de Huelin la fiesta en honor a la Virgen del Carmen se celebra también el domingo, aunque, desde el 17 y hasta el 21 de julio se podrá asistir a la XIV Fiestas Marineras en el Parque Huelin de 19.30 horas a 02.00 horas.

En las fiestas podrá encontrar una amplia oferta de ocio, como el mercado marinero. Para animar el ambiente música en directo y espectáculos para todos los públicos. 10 'food truck' (venta ambulante de comida) y actividades dirigidas a los más pequeños de la casa.

La Malagueta

A las 09.00 horas del martes se realiza la ofrenda floral y el salve en la Comandancia Militar de Marina (en el Paseo de la Farola, 11), donde se rendirá un homenaje a la antigua imagen. Tras este acto tendrá lugar el desayuno, cortesía del comandante de la marina Ignacio García de Paredes – a las 9.30 horas- para dar paso a la solemne misa concelebrada por la archicofradía y la Armada Española, en la iglesia del Carmen, a las 12.00 horas.

A las 9.00 horas habrá una concentración en la carpa situada en La Malagueta, media hora después se llevará a cabo el embarque hacia el emplazamiento en la Bahía de Málaga donde emergerá desde su hornacina a la Virgen del Carmen, que saldrá a la superficie a cargo de los submarinistas de Málaga y se realizará la procesión marítima por las playas de La Malagueta, mientras los asistentes pueden observar el acto desde el espigón y para finalizar las fiestas, a las 11.00 horas tendrá lugar el encuentro con Ntra. Sra. del Carmen Coronada (la patrona de El Perchel), los intercambios florales, se orará por los fallecidos en la mar y por último, la ofrenda floral (todo ello transcurrirá en la bahía de la Malagueta).

Torremolinos

Una tamborrada músical marca el inicio de la feria el 13 de julio a las 21.00 horas. Posteriormente el alcalde, José Ortiz, y la corporación Municipal inauguran oficialmente la feria a las 22.00 horas en la plaza del Remo.

En la misma plaza se encuentra la Caseta Municipal tradicional que ameniza las cuatro noches con los conciertos de la orquesta Rompeolas; las actuaciones especiales de artistas como Justo Gómez -el lunes 15- y Araceli González -el martes 16 de julio-. Al mismo tiempo la Caseta de la Juventud (que se encuentra en la playa frente al restaurante La Zoca) tendrán lugar las actuaciones de 13 grupos y bandas desde el día 13, (tres por noche y cuatro el último día).

Y, para cerrar la feria, el martes 16, las actuaciones estarán a cargo de 'Jarrillo Lata', 'Mr.Proper', 'Stereo 80' y 'Los Copiones'. Asimismo, la zona de atracciones infantiles iniciará su actividad desde las 20.00 horas y las casetas abrirán sus puertas a partir de las 22.15 horas .

La misa marinera, cantada por el Coro Rociero La Carihuela, será a las 11.00 horas y por la tarde, a las 19,30 horas, comenzará la procesión desde la iglesia hasta la playa el Rincón del Sol en la que tendrá lugar la misa marinera -a las 21.00 horas- para posteriormente proceder al embarque y a la navegación de la Virgen -a las 21.45 horas- , el desembarque -a las 22.30 horas- y, para finalizar el homenaje, la procesión a pie de regreso a la iglesia.



Benalmádena

El programa de actividades de la Veladilla del Carmen se desarrollará del 14 al 16 de julio. La Veladilla de la Virgen del Carmen vive su jornada grande el 16 de julio con la procesión terrestre y marítima de la Virgen del Carmen, que arrancará a las 18.30 con una misa en la parroquia del Carmen, al término de la cual se celebrará la procesión terrestre. La hora prevista para el embarque y procesión marítima de la Virgen del Carmen será a las 21.30

En cuanto a la programación artística. los días 15 y 16 habrá actuaciones de la Orquesta Frenesí y el 15 también contaremos con la presencia de la Academia de Baile La Sultana, y el 16 con la Academia de Baile Canadiense Grupo Holly Hughes Dance Academy y la actuación estelar de Raquel Framit". Tendrán lugar en el Puerto Deportivo y la plaza de Bonanza.

Además, el 13 de julio a las 20.00 presentarán la imagen de la 'Chiquita' ante la patrona titular, con la colaboración de la Asociación de Buzos de Benalmádena, y a las 21.30 en la plaza de la Iglesia en la avenida de Bonanza celebrarán la cuarta edición de la Verbena Parroquia Virgen del Carmen. Y el domingo 14 a las 20.00 celebrarán el juramento de nuevos socios e imposición de medallas, además de la ofrenda floral.

Los Boliches (Fuengirola)

La Feria de los Boliches, en Fuengirola, se celebra del 12 al 16 de julio. En la calle del Recinto Ferial de Fuengirola se realizan actividades por el día del Carmen.

El lunes 15 se celebra el 'Día del Niño' con un descuento especial del 50%. Se llevará a cabo la Gran Fiesta Infantil a las 20.00 horas, a las 21.00 horas el acto de Reconocimiento Feria del Carmen -en la Plaza del Carmen de los Boliches-. A las 22.00 horas comenzarán las actuaciones -una por hora-, comenzando con el cuarteto Brigada Amarilla, seguido de Los Carnívales (a las 23.00 horas) y para cerrar la Chirigota del Selu a las 00.00 horas.

Pero es el día 16 de julio donde cobra más importancia la celebración. A las 12:00 se celebra la misa en honor de Nuestra Señora la Virgen del Carmen, en la parroquia del Carmen, de Los Boliches.

A las 20:45 horas tiene lugar la procesión, que recorrerá las calles hasta llegar a la playa de Los Boliches, donde llevarán al mar a la imagen los marineros. Durante el embarque de la imagen de la Virgen del Carmen tendrá lugar un espectáculo pirotécnico.



Marbella

Las fiestas comenzaron el viernes 12 de julio con el día del niño. Este lunes, 15 de julio se producirá la apertura de las atracciones del recinto ferial.

A las 22.00 h tendrá lugar el baile en la caseta del Recinto Ferial, a cargo de la orquesta New Velada. Más tarde, a las 22:25horas El Morta actuará en la Caseta del Recinto Ferial.

El martes 16 de julio será un día especial dedicado a los actos en honor a la Virgen del Carmen Organizados por la AAVV Julio Romero de Torres. A las 07.00 h. Rosario de la Aurora a la Virgen del Carmen, dirigido por el párroco Manuel Roldán López.



La ofrenda de flores a la Virgen del Carmen Coronada se realizará este lunes a las 19.00 horas. Tras ella, se llevará a cabo la misa, presidida por el sacerdote José Carlos Huete y la entrega de diplomas a los hermanos que hacen 25 años en la Hermandad (a las 20.00 horas).

El martes, 16 de julio, arranca con la Eucaristía concelebrada -a las 10.00 horas- y la posterior ofrenda de ramos de flores de todos aquellos que deseen rendirle homenaje. Por la tarde, a las 19.30 horas, se realizará la procesión Marítimo-Terrestre. que saldrá de la parroquia de Nuestra Señora del Carmen.

El miércoles, 17 y jueves, 18 de julio (a las 21.00 horas) se realizará el rezo del Santo Rosario en la Ermita de Ntra. Sra. del Carmen. Y, para finalizar estos actos, el viernes 19 de julio, a las 20.00 horas se oficiará la Misa de Campaña en la Plaza Virgen del Carmen. Tras esta se procederá a trasladar a la Virgen a la parroquia.



Manilva

El pasado jueves 11 de julio comenzaron las actividades preparadas con motivo de la feria del Castillo que se alargarán hasta el domingo, día en que la feria finalizará con el espectáculo pirotécnico desde el Castillo de la Duquesa. Tras la feria, llega el día grande, la celebración de la Patrona, la Virgen del Carmen.

A las 6 de la tarde, la delegación de Cultura y la hermandad del Castillo, organizan la santa misa rociera en honor a la patrona de los marineros en la iglesia del Carmen. Tras ello, comenzará la procesión por las calles del Castillo, acompañada por la Banda Municipal de Música, finalizando con el embarque en el Puerto de la Duquesa de la imagen, que recorrerá nuestro litoral.

En Sabinillas, a las 12 de la mañana tendrá lugar en la plaza Costa del Sol, la misa en honor a la Virgen del Carmen, cantada por el 'Coro de la Escuela Municipal de Música'.

A las 19:00h se iniciará la procesión y la imagen será embarcada para recorrer el litoral de nuestro municipio,

La verbena comenzará a las 22:30 con la actuación del grupo 'Latidos'.



La Feria comenzó el pasado viernes 12 de julio con el pregón a cargo del monologuista y actor vinculado al municipio, Álvaro Carrero, en la Plaza Al-Ándalus, y que finalizó con la Banda Municipal de Música.

La jornada del lunes 15 comenzará en la zona infantil a partir de las 12:00 horas y continuará con la exhibición de la Escuela Municipal de Bailes Deportivos y Asociación Anímate A Bailar, además de la actuación del grupo Marengo y el tradicional almuerzo de mayores. La actuación estelar de la Feria de Noche está protagonizada por el grupo de rock español, Seguridad Social que actuará a partir de las 23:30 horas en la Caseta Municipal.

Las procesiones marítimo-terrestres se celebrarán el martes 16 de julio con la primera salida desde La Cala del Moral a las 19.30 horas, y la de Rincón de la Victoria, 20.30 horas, que coinciden este año con la celebración del centenario de la Hermandad de la Virgen del Carmen. El cierre de la feria correrá a cargo de los Hermanos Ortigosa.

Torre del Mar

La Veladilla del Carmen en Torre del Mar se celebra el 16 de julio. La imágen de la Virgen del Carmen es acompañada de barcas engalanadas y fuegos artificiales, una multitudinaria procesión marítima que forma parte de la Feria del Verano.

La misa tiene lugar sobre las 10 de la mañana y el recorrido se inicia a las nueve de la noche desde la pequeña iglesia de la localidad. Unos 40 hombres vestidos de marengo (descalzos, pantalón azul, camisa blanca y faja roja) portan a la Virgen.



Nerja

Las actividades se iniciaron este sábado con la Moraga Popular en la Plaza de los Cangrejos.

El día 15 de julio a las 20.00 horas, en la iglesia de El Salvador, se hará una ofrenda floral, con la imposición de medallas y besamanos a la Virgen, y el acompañamiento musical del Coro de la Peña Nerjeña.

Los actos del 16 de julio se inician con la misa en la Iglesia de El Salvador a las 18.00 horas, acompañados por el Coro de la Peña Nerjeña. A las 19.00 horas, en la puerta de la iglesia, se entregarán las placas e insignia de la hermandad a la Viuda del mar y al Hombre de la mar de más edad, amenizado por la Agrupación Folclórica Municipal de Coros y Danzas. Tras estos actos, comenzará la procesión por las calles de Nerja a hombros por los portadores de la Hermandad con acompañamiento de la Banda de Música.

La procesión recorrerá las siguientes calles: Puerta del Mar, Pintada, La Cruz, Ánimas, Granada, El Barrio y Castilla Pérez, hasta llegar a la Playa de la Torrecilla donde será embarcada hasta la Playa de Calahonda, finalizando el recorrido con un castillo de fuegos artificiales.