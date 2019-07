La banda sonora de los rincones de Málaga

Él, un espacio donde tocar, su guitarra y su voz. Estos cuatro elementos es lo único que necesita Joe para salir a la calle a tocar y disfrutar de la música. No le hacen falta grandes estadios, porque la calle abarca mucho más. Siempre con una sonrisa y mucho talento que compartir. Tras pasar unos años fuera de España y de su Cataluña natal, llega a Málaga a conquistar todas las terrazas. « Se nota en la forma de tocar que disfruta de lo que hace. Es un perfil amateur, pero eso no impide que tenga cierta técnica y que lo haga bien», sentencia el profesor.

Francis

Siempre en el mismo sitio pero nunca a la misma hora. Su voz es el único instrumento que necesita para comunicarse con el resto del mundo. Con la melodía ya preparada, Francis pone la voz esos grandes himnos anglosajones del siglo pasado contribuyendo a crear para los viajeros y malagueños en los alrededores del Muelle 1 una atmósfera de música y talento del que muchos se hacen eco y no dudan en pararse a escuchar. El profesor lo examina: « Canta bien, pero no tiene por qué tener ninguna noción de música. Si la tiene o no es irrelevante en lo que está haciendo».