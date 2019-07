El 33 Festival Internacional de Jazz contará con actuaciones en todos los distritos

La concejala de Cultura de Málaga, Noelia Losada y Juan Antonio Vigar, director-gerente del Teatro Cervantes, han presentado esta mañana en el Teatro Cervantes el cartel de la 33 edición del Festival Internacional de Jazz, que se celebrará en dicho teatro del 5 al 11 de noviembre y que este año contará con la novedad 'Festival de Jazz... en tu zona', con lo que los once distritos de la ciudad contarán con su respectiva dosis de música improvisada.

El 33 Festival Internacional de Jazz de Málaga reconocerá las trayectorias del saxofonista Charles Lloyd y el pianista Kenny Barron, dos leyendas de la época dorada del jazz. Además, el saxofonista malagueño Ernesto Aurignac y la trompetista catalana Andrea Motis, redondearán el cartel del encuentro.

Este festival se ha convertido en un gran paraguas cultural. "Nos hemos convertido en un maravilloso proyecto de ciudad, con envidia sana de otros lugares que ven como un festival de jazz de verano se puede hacer en otoño, ya que la ciudad de Málaga tiene unas condiciones maravillosas en todos los sentidos", ha afirmado esta mañana Juan Antonio Vigar.

Durante 7 días, el jazz podrá ser escuchado por todos los rincones de la ciudad. A las decenas de actuaciones del Abierto de 'Málagajazz' programadas por MAHOS y AEHCOS con el apoyo de Cervezas Alhambra y del Consistorio, un atractivo programa que se anunciará más adelante, se suman decenas de actuaciones en abierto gracias a las nuevas citas del programa municipal 'Festival de Jazz...en tu zona'. Las agrupaciones Swing for Five, Belle McNulty Quartet, Alicia Tamariz Quartet, Pareja Quartet y Fernanda Tasia Cuarteto podrán disfrutarse en los distintos distritos entre el viernes 1 y el domingo 10 de noviembre, al aire libre y con entrada libre hasta completar aforo, gracias a una iniciativa del Área de Cultura y el Teatro Cervantes con el patrocinio de Naturgy.

También se hará entrega del premio 'Cifu', que recaerá en esta edición en el carismático saxofonista Charles Lloyd, autor de extraordinarios discos como Love in, Forest flower o In the Soviet Union.

El segundo galardón, el concedido por 'Málagajazz' desde el año pasado para reconocer a otra de las estrellas del Festival, se otorgará a Kenny Barron, uno de los mejores instrumentistas mejor dotados técnicamente del jazz moderno.

Se trata de un festival donde este año los instrumentos de viento tienen una presencia importante. El primer día, 5 de noviembre, el trompetista Charles Tolliver abrirá el festival con un 'set'en el que interpretará su conocido álbum Paper man, que en su día grabó con Herbie Hancock al piano, Ron Carter al bajo, Joe Chambers a la batería y Gary Bartz al saxo.

El miércoles 6 de noviembre actuará el saxofonista malagueños Ernesto Aurignac, que ya estuvo en ediciones pasadas y ahora vuelve acompañado de 10 músicos con los que presentará su nuevo trabajo Plutón, una obra inspirada en sonidos del cosmos, una especie de viaje acústico en torno al mundo del jazz.

La entrega del premio 'Málagajazz' se hará el jueves 7 de noviembre y recaerá sobre el solista, acompañante, compositor y arreglista Kenny Barron.

El viernes 8 de noviembre, Charles Lloyd recibirá el Premio 'Cifu' 2019. Su música contará con la compañía de Gerald Clayton al piano, Marvin Sewell a la guitarra, Harish Raghavan al contrabajo y Eric Harland en la batería.

El sábado 9 de noviembre, el mexicano Antonio Sánchez vendrá acompañado de Migration. Chais Baird al saxo, John Escreet al piano, Orlando le Fleming al contrabajo y Thana Alexa a la voz conforman su banda de cabecera, con la que intentará concienciar sobre aquellos que como él tuvieron que abandonar su país.

El noruego Nils Petter Molvaer, actuará el domingo 10 de noviembre. Un trompetista caspaz de unir el jazz con otros estilos más desafiantes como el house o la música electrónica para crear nuevas categorías como 'future jazz' o 'electro jazz'. Tocará en el Teatro Cervantes junto al bajista Jo Berger Myhre y el batería Erland Dahlen.

El broche final de este festival lo pondrá la cantante y trompetista barcelonesa Andrea Motis el lunes 11 de noviembre. Andrea, junto a sus compañeros, interpretará en el Teatro Cervantes Emotional dance.

Los precios de las entradas del festival contarán con interesantes descuentos, "no queremos que el jazz sea una actividad cultural que pueda suponer problemas desde el punto de vista económico" recalca Juan Antonio. Así, las entradas para ver los conciertos principales se pueden adquirir desde 9€; la localidad más cara para escuchar al quinteto de Lloyd desde el patio de butacas o los palcos de patea y primero, cuesta 36€ y se podrá aplicar descuento de un 25% si se adquieren entradas para 6 o 7 conciertos principales, un 20% si se compran para 5 conciertos y un 15% si son para 4.

Las entradas estarán disponibles a partir de mañana martes 16 de julio.