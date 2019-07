Los espetos, también arte de mujeres

Además, en la segunda mitad del curso tuvieron a una profesora espetadora. Al menos la mitad de los que participan en estos cursos encuentran trabajo

«Pregunté si podían asistir chicas y me dijeron que sí. Mi sorpresa fue muy agradable cuando vi que éramos cuatro. Es una buena forma de integrar y facilitar los caminos a todos», cuenta Sonia Luján, valenciana de 42 años.

Detrás de ella, una barca con espetos de sardinas es fotografiada con todo detalle por unos turistas de Burgos, mientras esperan que uno de los espetos que se reparten de forma gratuita sean para estos paisanos del Cid.

«Ayer, el primer día, se nos olvidó la sal, fueron unos espetos light, para hipertensos», bromeaba el pasado martes Charo Bilbao, gaditana de 50 años.

Sonia Luján y Charo Bilbao forman parte de la 14ª edición del 'Curso de Espetadores/as' que la semana pasada, de lunes a viernes y de 6 a 8 de la tarde, ofreció la ONG Amfremar en el merendero La Lonja del Palo, fundado en 1944. El curso está pensado para parados de larga duración que además son beneficiarios del economato de Amfremar.

Y este año, con la novedad de que cuatro de los 14 alumnos son mujeres, la cifra más alta de todas las ediciones, destaca el profesor Fernando Gutiérrez, responsable de Amfremar.

Además, en la segunda mitad del curso ha sido una profesora la encargada de guiar a los alumnos: la espetadora de La Malagueta Lola Blanco, que también recibió el curso hace unos años. «Fue alumna nuestra y es una maravilla», cuenta Fernando Gutiérrez.

«Empezamos con un curso de manipulador de alimentos y cuando finaliza la semana los alumnos reciben el carné de manipulador», explica Sonia Luque, responsable de proyectos de Amfremar, que destaca que, de los 14 alumnos, cree que al menos la mitad podrá encontrar trabajo como espetador. «Nos vamos a centrar en hacer la intermediación laboral, en hacer su currículum y enviarlo», detalla.

Las futuras espetadoras, Charo Bilbao, Nadia Bachiri y Sonia Luján, con dos de las responsables de la ONG Amfremar.

Complemento



Sonia Luján, que trabaja horas sueltas, confía en poder encontrar empleo como espetadora. Charo Bilbao, que trabaja los fines de semana de cocinera y reconoce que «con una edad, cuesta más», cree que el curso puede ser un complemento muy bueno.

«Los veranos hay muchos chiringuitos y me dije: por qué no lo hago. Si un día me llaman a trabajar esto es bueno para mí», destaca Nadia Bachiri, marroquí de 39 años, que lleva tiempo sin un empleo.

Y entre los alumnos, Pepe Conde de 39 años, vecino del Palo y parado de larga duración desde la crisis. Para Pepe, el curso es «una iniciativa estupenda para la gente de aquí, porque esta es una zona de Málaga un poco dejada, con más paro, y eso nos ayuda».

El martes, el profesor espetador es Pepe Fernández, de 71 años, que conoce la técnica desde pequeño. «Yo era un chavea que espetaba las cañas para comerme dos sardinas porque estaba desmayado», confiesa.

De hecho, en el curso, aunque ya no se permiten por Sanidad y se han sustituido por acero inoxidable, Pepe afila cañas auténticas y comenta que de joven espetaba en el suelo, como se hacía tradicionalmente.

Además de factores vitales como la dirección del viento o el fuego, el profesor explica que hay que espetar las sardinas de tal forma que la caña quede por encima de la espina dorsal, así la carne cruda sujeta la sardina y cuando se le da la vuelta, es la espina la que impide que la sardina caiga a la arena. «Así no se cae ni una», recalca.

Pepe cree que un espetador puede ganar en los merenderos de Málaga de 60 a 90 euros al día, bote aparte, «y hay déficit porque nadie quiere espetar; esto es muy duro: por el viento, por el calor, por todo».

Fernando Gutiérrez, el responsable de Amfremar, comenta que confía en que el concejal de Málaga Este, Carlos Conde, cubra este curso que ha tenido un coste de unos 1.100 euros (pescado, leña, camisetas y profesores incluidos).

Tras cinco días y después de espetar pescados de muchas clases y tamaños, los alumnos ya están listos para entrar en el mercado de trabajo y hacer unos espetos de antología.