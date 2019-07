Devoción por la Virgen del Carmen

La Virgen del Carmen trasciende lo religioso y permea en el tejido social y personal, en la emoción de los pueblos. No podría ser de otra forma en una provincia como la nuestra, bañada por el mar.

Vestidos de marengos, con camisa blanca, pantalón negro y un fajín rojo amarrado a la cintura. Un año más los miembros de la hermandad de la Virgen del Carmen acuden a su cita con la patrona de los mares el 16 de julio.

En los barrios marineros, cuando llega el verano, se aguarda esta fecha con ganas e ilusión. Es el momento de pasear la figura de la Virgen que protege a los marineros. Es la ocasión para enorgullecerse de los barrios que han dedicado toda su vida a la pesca.

En el barrio de El Palo, a su salida procesional, ya la aguardan un centenar de personas. Los vecinos de la zona aseguran que la esperan hasta una hora antes, para coger sitio y verla como se merece. «Es tan bonita y tan sencilla», exclama Antonio Brea, vecino del barrio, sin dejar de contemplar la procesión.

Poco después de las cinco y media de la tarde, la cabeza de procesión empieza a asomar por la puerta de la iglesia del barrio, la Parroquia de Las Angustias. Al fondo, los más de 100 portadores de trono comienzan a mecer a la Virgen del Carmen.

Una riada de niños, vestidos con el típico traje marinero, encabeza la procesión. A continuación, los miembros de la Hermandad avanzan portando remos, redes y cenacheros, símbolos marineros de un barrio de pescadores. Como cada año, la salida procesional cuenta con la presencia de distintas autoridades civiles, militares y eclesiásticas. El alcalde de la ciudad, Paco de la Torre, no faltó a su cita de cada 16 de julio y, vestido también de marengo, acompañó a la Virgen del Carmen del Palo en el primer tramo de su recorrido. También participó en este tramo de la procesión el candidato del PSOE a la alcaldía de Málaga, Daniel Pérez.

El viento que había soplado a lo largo de la mañana, dio una tregua y el mar se calmó para dejar que la Virgen embarcase y recorriese las playas de El Palo rumbo al barrio vecino. La Virgen del Carmen de Pedregalejo también realizó ayer su salida procesional por las calles de su barrio.

El cruce entre ambas en las playas de Las Acacias, da lugar a uno de los momentos más emotivos del día del Carmen. Tras este encuentro, la Virgen retrocede sus pasos y desembarca en la playa de El Dedo, donde las mujeres de la Hermandad relevan a los hombres de trono y portan a la virgen hasta la Plaza del Padre Ciganda. Allí son los hombres de trono los que vuelven a portar a la Virgen del Carmen para trasladarla de nuevo a la Iglesia de Las Angustias y finalizar así el recorrido procesional.



La devoción de este barrio de marineros por la Virgen del Carmen se convierte en una tradición que sale a pasear cada día del Carmen. Como también es tradición ver una multitud de vecinos acompañar a la figura durante su recorrido procesional, realizando acto de promesa. Inés Martín, vecina del barrio asegura que lleva tantos años siendo promesa de la Virgen del Carmen del Palo que no puede ni contarlos, «En mi casa siempre ha sido un día especial. Me recuerda a mi madre. Yo le pido cosas y ellas me las concede, por eso es tan especial». La Hermandad de la Virgen del Carmen de El Palo se hace más grande cada día y el pasado sábado 12 de julio entregó 120 medallas a nuevos miembros.