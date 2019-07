Cultura afirma que los uniformes de la Banda de Música se renuevan parcialmente cada ejercicio

Fuentes del Área Municipal de Cultura aseguraron ayer que los uniformes de la Banda Municipal de Música se renuevan parcialmente cada ejercicio según las necesidades y cada funcionario posee tres, uno de verano, otro de invierno y otro de entretiempo. «Cuando hay que cambiar alguno o parte de los mismos, se hacen las correspondientes compras», aseguraron, en respuesta a las acusaciones de Daniel Pérez, portavoz municipal del PSOE, quien aseguró, tras una visita al lugar en el que ensaya el colectivo, que los miembros llevaban 12 años sin que se cambiaran los uniformes.

Los socialistas aseguraron el pasado miércoles, también, que ni la anterior concejala ni la actual los habían recibido. A ello, las fuentes consultadas aseguran: «No sabemos de dónde sacan que la edil no los vaya a recibir, de hecho, no nos consta que lo hayan pedido de forma oficial».

En tercer lugar, y en relación a la supuesta ausencia de calendario, Cultura destacó que los músicos descansan en agosto y, en casos excepcionales, el calendario está sujeto a interpretación. Además, actúan cada dos domingos y, cuando lo hacen, descansan el viernes.

Los socialistas aseguraron que faltaban por cubrir 12 plazas. «Es cierto que falta personal, de 40 plazas hay una cuarta parte sin cubrir, pero ofrecer becas no es algo negativo: se dan 15 por un total de 97.000 euros al año y cada becario, por supuesto, recibe sus uniformes. Es una oportunidad única para los aspirantes de formarse en el arte musical». Cultura se reunirá con los músicos lo antes posible y recuerda que esta es una situación «heredada» (el área pertenece a Cs, y acaba de llegar) y condicionada por la carestía que la crisis impuso en las administraciones públicas.