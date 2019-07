Detenidos dos malagueños tras caer de una moto robada mientras se fugaban de la policía

Dos malagueños, de 38 y 46 años, han sido detenidos tras darse a la fuga en una moto robada y precipitarse contra la calzada al evitar colisionar de frente con un coche durante la persecución. La policía local de Málaga, al ver al conductor sin casco, revisó la matrícula de la motocicleta pero esta correspondía con un turismo. Por ello, los agentes les dieron el alto pero los dos hombres hicieron caso omiso y se dieron a la fuga.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del viernes al sábado 20 de julio, en torno a las 01.45 horas, cuando los dos detenidos cruzaron la calle Sillita de la Reina y avenida Europa, los agentes se percataron de que el conductor no llevaba casco. Por ello, revisaron las bases de datos policiales lo que les hizo percatarse de la que la matrícula correspondía con la de un turismo y no con la de una motocicleta. Por esta razón los agentes dieron el alto a los dos malagueños pero estos les ignoraron y se dieron a la fuga. El coche patrulla activó los sistemas acústicos y luminosos y comenzó la persecución. Los prófugos- durante la huida- se saltaron hasta siete semáforos en rojo lo que obligó al resto de vehículos a girar y parar bruscamente para no colisionar con la moto de los dos detenidos.

Hasta que el conductor de la motocicleta condujo por la avenida Europa con intención de escapar por la calle Horacio Quiroga, en dirección prohibida, lo que provocó que un vehículo turismo (que sí circulaba en la dirección correcta) tuviera que frenar en seco para no accidentarse contra los malagueños a la fuga. Los dos tenidos también frenaron de golpe lo que provocó que se precipitaran de la moto hacia la calzada. Detrás de ellos, los policías se vieron obligados a subir el coche patrulla a la acera para evitar arrollar a los detenidos. Uno de los malagueños tuvo que ser derivado a un centro hospitalario por las heridas provocadas por la caída para finalmente ser trasladado a las dependencias policiales.

Los dos hombres finalmente fueron arrestados y se les imputa los delitos de robo de vehículo, falsificación de placa de matrícula, desobediencia a agentes de la autoridad y conducción temeraria.

La policía confirmó que la motocicleta era robada y además, la matrícula estaba falsificada, los detenidos habían cambiado un tres por un ocho mediante pintura negra, razón por la que el número de esta correspondía con un turismo y no con una motocicleta. El vehículo de dos ruedas había sido sustraído el 13 de julio y, una vez recuperado, fue trasladado al depósito municipal.