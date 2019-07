El Ayuntamiento de Málaga prohíbe el uso de patinetes en el centro durante la Feria

El Ayuntamiento de Málaga ha decidido coger el toro por los cuernos y prohíbe el uso de los patinetes en el Centro Histórico durante la Feria de Málaga 2019, que es la más larga de la historia, según ha confirmado el edil delegado de Movilidad, José del Río. Las fiestas se celebran del 15 al 24 del mes próximo.

Así, según ha explicado el concejal a este periódico, se suprimen cuatro puntos de aparcamiento de estos vehículos que han proliferado en el casco antiguo de la ciudad y que tantas protestas han provocado por parte de los residentes y de usuarios y viandantes del corazón de la ciudad. Los cuatro puntos suprimidos son los siguientes: el aparcamiento de Carretería que hace esquina con calle Puerta Nueva; el aparcamiento de Carretería con calle Nosquera; el existente en Vendeja esquina Alfonso Canales y el que hay en Cortina del Muelle.

Además de suprimir esos aparcamientos, Del Río ha señalado que hay cuatro empresas del sector que operan en la capital que tienen un sistema incorporado en los automóviles que, cuando un patinete entra en una zona prohibida, se paran automáticamente. Por tanto, lo que se ha hecho es pedirle a otras tres compañías que incorporen ya, antes de las fiestas de agosto, ese sistema, con el fin de que ningún vehículo pase por zonas prohibidas durante la próxima Feria de agosto. "Les hemos dicho que lo tienen que tener para Feria", ha dicho Del Río.

"El Ayuntamiento lo que hace es prohibir el uso de patinetes en esos cuatro puntos durante la Feria y lo que queremos es que no circule ninguno por el casco antiguo durante las fiestas, pero hay tres empresas que no tienen ese sistema informático por el cual el patinete se para al circular por zonas prohibidas del centro", ha indicado, para incidir al tiempo en que, si no lo tienen, han de ponerlo. Otras cuatro empresas que promueven el uso de estos vehículos sí que lo han incorporado, lo que deriva explícitamente en una prohibición de uso, al menos en el corazón de la ciudad, durante las fiestas, lo que aliviará las quejas vecinales y de turistas, aunque son sobre todo estos últimos los usuarios de estos vehículos que tantas críticas están provocando entre los malagueños.

"Estamos tomando la iniciativa y mostrando claramente a las empresas la línea que vamos a llevar en los próximos meses", ha indicado.

Este es claramente uno de los temas relacionados con el modelo turístico elegido por la ciudad, que están marcando la agenda política y vecinal y que ha llegado a los medios de comunicación por las continuas quejas de los vecinos.