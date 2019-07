Los vecinos andaluces se organizan en Málaga

La preside el malagueño José Óscar López, de la Federación Solidaridad

Desde los 19 años, y tiene 46, José Oscar López está colaborando de forma gratuita con el movimiento vecinal.

Este malagueño, de profesión cocinero en el Hospital Clínico, además de presidir cuatro asociaciones de vecinos del entorno de La Palma y de Martiricos está al frente desde 2015 de la federación provincial vecinal Solidaridad y desde el pasado 29 de junio, es el presidente de la nueva Confederación Andaluza Vecinal (Conave), con sede en el mismo local de Solidaridad, en la calle Sherlock Holmes,2 de Cortijo Alto.

La nueva confederación nace con el apoyo de la federación malagueña Solidaridad, así como de sendas federaciones provinciales de Almería y Sevilla.

«Hemos tenido esta iniciativa porque la confederación que existía en Andalucía no funciona, así que los andaluces no teníamos un representación vecinal para resolver problemas de competencia autonómica», explica José Óscar López, que destaca que el objetivo es comenzar una campaña de difusión, «para darnos a conocer».

De hecho, la semana pasada miembros de la junta directiva de Conave ya se reunieron en el Parlamento de Andalucía con la presidenta del grupo popular, Dolores López.

«La idea es representar a los andaluces en problemas comunes como puede ser la línea fría de los comedores escolares, la sanidad, el empleo, la cultura, la educación o la dependencia... asuntos que son de competencia autonómica y que afectan a todo el territorio andaluz», recalca el presidente de Conave, que detalla que la confederación quiere «ser interlocutor con la Junta, para solucionar este tipo de problemas».

Por eso, la intención de la nueva confederación es reunirse con todos los grupos parlamentarios andaluces y con los consejeros de la Junta, pero también con los presidentes de las ocho diputaciones andaluzas.

«Porque aunque Conave la fundan federaciones de Málaga, Sevilla y Almería, desde el principio vamos a preocuparnos por las ocho provincias», subraya el presidente, que precisa que cuantas más agrupaciones vecinales se sumen al proyecto, «más fuerza tendremos». Por este motivo, anima a las federaciones de vecinos de Málaga y el resto de Andalucía a sumarse al proyecto.

Miembros de Conave con Dolores López, en el Parlamento andaluz.

Movimiento vecinal



El nacimiento de Conave, señala, es también un medio de revitalizar el movimiento vecinal, tan pujante en el arranque de la Democracia y en la actualidad, en un segundo plano, a su juicio por el lógico nacimiento de asociaciones de todo tipo (ecologistas, mujeres, mayores...), cuando antes estos asuntos los trataban las asociaciones de vecinos. Pero también, «porque hay muchas personas que solo participan cuando su vida se ve afectada».

A su juicio, «problemas siempre va a haber, porque todavía en Málaga hay calles sin asfaltar y existe desigualdad, inseguridad, falta de empleo o problemas con la sanidad». En cuanto a la participación ciudadana, está convencido de que en Málaga capital no funciona «porque los órganos de participación no se coordinan, así que para qué ir a una comisión de distrito si luego no va a llegar al área que tiene que llegar».

«Tenemos muchas ideas pero llegamos poco más de 20 días, daremos pasos cortos pero continuados», subraya José Óscar López.