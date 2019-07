El alcalde afirma que Málaga capital ya cuenta con un modelo parecido al de Madrid Central

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, afirmó ayer, después del anuncio del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de extender el modelo de Madrid Central a las ciudades con más de 20.000 habitantes, que la capital de la Costa del Sol ya cuenta con un proyecto parecido. «Madrid Central en Málaga ya lo tenemos. Y tenemos que ir en esa dirección», dijo.

Así, explicó que las obras de semipeatonalización de Carretería y Álamos van en esa dirección, «estará reservado para residentes y carga y descarga, y tenemos previsto dar más estímulo a los coches eléctricos, creando más puntos de carga o recarga en la ciudad, una ciudad ejemplar en la materia; y tenemos proyectos como el eje litoral que van justo en la línea de crear nuevos espacios peatonales y favorecer el transporte público; mientras más gente lo use, más liberados quedamos de la contaminación de los coches privados».

En este sentido, preguntado en relación a la prohibición del uso de coches de gasolina, explicó que hay manzanas en la ciudad donde sólo pueden usar sus automóviles los residentes, los vehículos de carga y descarga o pasar el transporte público. «Eso es una prohibición, no se puede pasar. Eso de Madrid Central está ya inventado en Málaga desde hace años. ¿Qué es lo que hemos hecho en el Centro? ¿Qué planteamos para Carretería? ¿Qué hemos hecho en el Soho? Crear espacios peatonales; va en esa dirección», reflexionó el regidor malagueño a preguntas de los periodistas.

Así, cuestionado por si no le importaría ampliarlo, aseguró que los proyectos «van en esa dirección, pero no tenemos que copiar a nadie, somos los innovadores. Málaga ha ido muy por delante de Madrid Central en cuanto a reservar espacios para el peatón y cerrar el tráfico a coches privados que no tengan relación con las personas residentes en el Centro», agregó.