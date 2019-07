La Junta destruirá los restos arqueológicos que no se trasladen y no podrá taparlos

La delegada de Cultura de la Junta de Andalucía, Carmen Casero, ha admitido que la mayor parte de los restos arqueológicos del arrabal musulmán "no podrán ser tapados", porque está actuación es incompatible con el plan de trabajo que exigen las obras del metro. Esto implicaría la destrucción de todo aquello que no vaya a ser puesto en valor y contradice las afirmaciones que la propia Casero esbozó en días pasados: "Conservar se conserva todo, lo que se tape también se conserva, ahí no se destruye nada, se pone una losa de hormigón, se continúa el trabajo y ya está".

Una vez que hoy se ha visto obligada a rectificar tras las advertencias de los técnicos que hacían incompatible el avance de las obras con el tapado de los restos, la delegada ha reiterado que sus declaraciones "debieron malinterpretarse en su momento" porque "no se referían a la conservación in situ sino al trabajo exhaustivo que se estaba haciendo para garantizar la conservación patrimonial, pero siempre fuera de ese espacio". "Creo que el tipo de obra que es impide taparlo, a lo mejor me expliqué mal, me refería a que todo está perfectamente catalogado y desmontado y ya han sido extraídas todas las partes muebles que se podían recuperar", ha matizado Casero.

Asimismo, la delegada de Cultura ha aclarado que la desafección arqueológica a la que alude su dictamen "implica que las obras del metro pueden continuar, eso ya ha sido así en otros tramos de la obra, como en Callejones del Perchel". "En otros tramos de la obra se ha producido una desafección del 100%, hay que recordarlo porque ha sido así, es la primera vez que un Gobierno de la Junta decide retirar una parte de lo aparecido ahí después de la documentación, catalogación y valoración, eso no se ha hecho antes, se ha hecho un trabajo muy exhaustivo que ahora nos permite seguir avanzando en la obra y a su vez poner en valor las piezas menos erosionados que permitan ser desmontadas para confeccionar un proyecto museológico interesante", ha expresado Carmen Casero.

Respecto a las piezas que se van a seleccionar para su exhibición al público, Casero explicó que "dentro del sector E-3, que tiene forma de L invertida, en la parte más pequeña de la L se encuentran los restos arqueológicos a priori mejor conservados y que permiten ser desmontados para su traslado".

Asimismo, la delegada ha explicado que ya han sido retirados para su catalogación y posterior almacenamiento elementos muebles que son especialmente representativos de la traza urbana de aquella época, "por lo que esa parte del trabajo ya está hecha".



Proyecto museológico

Carmen Casero también ha expuesto que "a nivel técnico se ha considerado que, tras las extracción de estos elementos, se podrían reproducir en un proyecto museológico". "Podría hacerse un proyecto muy didáctico, muy dirigido a todos los malagueños, para que todo el mundo pueda ver en un lugar concreto esa parte de la historia de Málaga", ha apostillado.

No obstante, Casero ha preferido no pronunciarse todavía sobre el emplazamiento en el que se procedería a la exhibición pública de estos vestigios del yacimiento árabe: "Ahora mismo, la parte del trabajo en la que aún estamos es en la de terminar técnicamente de decidir las piezas que habría que desmontar, trasladar y almacenar y, paralelamente, hay proyectos museológicos diferentes con distintos contenidos que están siendo valorados ahora, por lo que hasta que no llegue el momento no anunciaremos por cuál nos hemos decidido".

En este punto, la responsable provincial de Cultura en el Gobierno andaluz ha admitido que tanto la exposición en el exterior en zonas próximas como la de Callejones del Perchel o su exhibición en la sección arqueológica del Museo de Málaga "son opciones que se podrían barajar perfectamente". "Será un proyecto innovador y moderno", ha avanzado Casero.