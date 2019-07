La Junta destruirá los restos arqueológicos que no se trasladen y no podrá taparlos

La delegada de Cultura de la Junta de Andalucía, Carmen Casero, ha admitido que la mayor parte de los restos arqueológicos del arrabal musulmán "no podrán ser tapados", porque está actuación es incompatible con el plan de trabajo que exigen las obras del metro. Esto implicaría la destrucción de todo aquello que no vaya a ser puesto en valor y contradice las afirmaciones que la propia Casero esbozó en días pasados: "Conservar se conserva todo, lo que se tape también se conserva, ahí no se destruye nada, se pone una losa de hormigón, se continúa el trabajo y ya está".

Una vez que hoy se ha visto obligada a rectificar tras las advertencias de los técnicos que hacían incompatible el avance de las obras con el tapado de los restos, la delegada ha reiterado que sus declaraciones "debieron malinterpretarse en su momento" porque "no se referían a la conservación un situ sino al trabajo exhaustivo que se estaba haciendo para su posterior puesta en valor en otro entorno".

Respecto a las piezas que se van a seleccionar para su exhibición al público, Casero explicó que "dentro del sector E-3, que tiene forma de L invertida, en la parte más pequeña de la L se encuentran los restos arqueológicos mejor conservados y que permiten su traslado".

Asimismo, la delegada ha explicado que ya han sido trasladados y almacenados elementos muebles que son especialmente representativos de la trama urbana de aquella época, "por lo que esa parte del trabajo ya está hecha".