La oposición acusa a Ciudadanos de dar "un bandazo" con la UCAM

La reactivación de la llegada de la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) a Málaga capital está levantando mucha polémica. El viernes irá al Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo un expediente de expropiación de una pequeña parcela, de sólo 328 metros cuadrados, que forma parte de un suelo mayor. El precio para enajenar la parcela supera los 151.000 euros. Se da la circunstancia de que esta misma carpetilla fue rechazada por la oposición en febrero pasado, después de que Cs, que ya andaba a la gresca con el PP, no apoyase la iniciativa. Pasado mañana saldrá adelante porque, según han confirmado a este periódico fuentes de la formación naranja, van a votar que sí.

El cambio de criterio de la formación naranja es decir que sí, sumando sus votos al PP, porque esos terrenos pueden ir para cualquier universidad privada, no han de destinarse expresamente a la UCAM. Cs explica que facilitan la existencia de esos suelos para una institución docente universitaria de naturaleza privada.

El portavoz del grupo municipal Socialista, Daniel Pérez, anunció que ellos votarán en contra y aseguró que van a ser "coherentes, no vamos a dar un bandazo". "Esperamos que Cs no dé un bandazo si ponen en el orden del día este punto", ha explicado en rueda de prensa, para insistir en que la formación naranja no debería cambiar su posición de voto y ha pedido al anterior portavoz de Cs, Juan Cassá, que explique a su sucesora, Noelia Losada, que forma parte del equipo de gobierno, por qué votó lo que votó.

El portavoz de Adelante Málaga, Eduardo Zorrilla, por su parte, ha indicado que esa pequeña parcela completará los 40.000 metros cuadrados que usará la UCAM para impulsar su proyecto educativo en la capital y ha preguntado a Cs si va a votar a favor, cambiando su criterio en relación a lo que hicieron en febrero, y cómo van a justificar su nueva postura, para advertir después que la formación naranja es "el nuevo apéndice del PP y si sigue en esa postura de sumisión desaparecerán de la vida municipal". Criticó a la universidad privada por ser "homófoba, machista, misógina y reaccionaria".

El alcalde, Francisco de la Torre, por su parte, ha acusado a la oposición de mentir, entre otras cosas porque el PSOE y Adelante conocen que los terrenos no se van a ceder, sino que la UCAM va a pagar un canon, "como cualquier proyecto universitario", para defender al instante el interés por que vengan otras universidades para completar la oferta de la ciudad a otros suelos, de forma que se genere "un turismo de estudios" con el que atraer talento y esos emprendedores luego puedan desarrollar sus proyectos vitales y empresariales en la ciudad. Ha puesto como ejemplo de ciudades que se benefician de la presencia de universidades potentísimas Boston, Oxford o Cambridge.