Urbanismo expropia una parcela para avanzar en la llegada de la UCAM

La llegada de la Universidad Católica de Murcia (UCAM) está cada vez más cerca. De hecho, en el Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo del próximo viernes está previsto que se apruebe el expediente de expropiación de una parcela de 328,99 metros cuadrados por valor de 151.377,80 euros; superficie que se unirá a los 40.000 metros cuadrados reservados para acoger el desembarco de esa universidad privada en la capital de la Costa del Sol, tal y como anunció el alcalde, Francisco de la Torre en octubre de 2018.

La expropiación de este terreno ya fue al Consejo Rector de Urbanismo a mediados de febrero de 2019, pero se frustró porque ya habían comenzado los problemas entre PP y Cs, y la formación naranja votó en contra, entre otras cosas porque Ciudadanos entendía que esos terrenos no tenían por qué ser sólo para la UCAM, sino que podría abrirse un concurso para elegir cualquier universidad privada de élite y con potencial de crecimiento para que instalara allí un campus.

Ahora, pasados los meses, vuelve a ir al Consejo Rector, una vez que Cs y PP gobiernan en coalición y tienen mayoría absoluta para aprobarlo, pese a la oposición de PSOE y Adelante Málaga a que llegue la UCAM a la capital.

Como consta en el expediente del proyecto de expropiación de terreno para equipamiento social del sistema general SG-LO.2 «Minerva»', el Servicio Jurídico de Urbanismo solicitó el 18 de octubre de 2018 la expropiación de esos terrenos para «acoger un proyecto universitario». El 11 de febrero, elaboró una propuesta de acuerdo de los terrenos, ubicados en el número 8 del Camino de la Térmica, pero el Consejo Rector de la Gerencia rechazó la incoación del expediente de expropiación de los terrenos, calificados de equipamiento social.

Un nuevo informe explica que, «hasta que no se obtenga la disponibilidad total de la parcela, no podrá ser destinada a cualquiera de los usos previstos en el planeamiento de equipamiento social, al no tener la disponibilidad para contratar o ejecutar obras».

Por ello, se eleva este nuevo informe al Consejo Rector, con el fin de obtener el 100% del sistema general, tras la tramitación de la carpetilla, y los terrenos pasen a ser de dominio y uso público local municipal. Esto se votará el viernes y saldrá aprobado por la mayoría absoluta de Cs y PP. Entonces, Cs expresó sus dudas pero ahora apoyará la expropiación. El alcalde, Francisco de la Torre, ya ha dicho en varias ocasiones que no cederá suelo gratis a la UCAM.

El proyecto total consiste en la cesión de tres parcelas ubicadas en el sector de El Pato, de 12.208, 15.415 y 10.628 metros cuadrados cada una, que suman 38.651 metros cuadrados, donde la UCAM levantaría su centro universitario.

El centro estaría ligado a la actividad deportiva, dada su proximidad a cuatro grandes instalaciones como son el Martín Carpena, el Estadio de Atletismo, el complejo de piscinas Inacua y el Centro Deportivo de la Raqueta. El Ayuntamiento cedería los suelos por 35 años, prorrogables otros 35 años.

La UCAM, según el protocolo firmado en diciembre pasado, podría ofrecer 11 titulaciones, que podrían sumar 4.000 alumnos en su sexto año de funcionamiento, según los cálculos de la entidad.