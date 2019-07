"Quiero dejar claro que el Instituto Andaluz de la Mujer sigue y seguirá"

La actual «asesora de programas» o coordinadora de la entidad en la provincia es psicóloga sanitaria, forense y emergencista. Ha trabajado en el 112 y ha impartido cursos de violencia de género y maltratadores en la Universidad de Málaga

El Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) acaba de cumplir tres décadas de existencia. Desde entonces esta institución, a través de sus centros provinciales y todo el tejido asociativo que mantiene, libra una batalla continua contra la violencia de género.

El año pasado, el centro de Málaga atendió a 6.569 mujeres, de las que 2.283 fueron casos de violencia machista. En lo que llevamos de año ya han ayudado a 1.286 víctimas de maltrato.

La directora de la entidad en Málaga, María Encarnación Santiago Toro define al IAM como un «referente nacional e internacional en materia de igualdad y género». Dentro de sus paredes, lo llaman «la casa».

¿Cómo es el día a día en el IAM?

Aquí el trabajo es continuo, es intenso y estamos siempre abiertos. El teléfono que tenemos y que tendremos (900 200 999) es una línea de atención directa a cualquier mujer, todos los días del año, durante 24 horas. Por otro lado, las mujeres, quieran o no denunciar, tienen aquí ayuda, cobijo y apoyo de tipo jurídico, con las trabajadoras sociales, legislativos y de aspectos laborales. También apoyo psicológico en terapias, individuales y grupales. Los niños también tienen cobertura, hijos de víctimas de violencia de género

Es un centro proactivo, no solo atienden sino que también impulsan, ¿no?

Aquí el eje central es la atención a mujeres víctimas de violencia de género, quieran o no quieran denunciar, aquí tienen su casa. Esto es importante. Que las mujeres no piensen que aquí se viene solo porque hayan denunciado... esto es una mala interpretación social. Cualquier mujer que se encuentre con problemas de cualquier tipo y que necesite ayuda, tiene aquí su casa y tiene las puertas abiertas. Y si es víctima de violencia de género, tenga o no denuncia, aquí se le ayuda. Además, desde aquí se potencian muchísimas líneas de acción importante a nivel social para visibilizar y para promocionar a la mujer. Las asociaciones también ayudan a eso.

¿Qué perfiles trabajan aquí?

Somos 19 personas, entre ellos dos hombres. Técnicos, la jefa de servicio, las trabajadoras sociales, juristas, psicólogas, secretaría, administración... Todas tenemos formación y perspectiva de género. Para nosotras, trabajar por la igualdad, la justicia social y la lucha de la violencia de género y trabajar por nuestras mujeres... yo lo vivo y mis compañeras lo viven y los dos compañeros también. Es nuestra motivación principal en el día a día.

¿Qué opinan de que se hable de reducir y fiscalizar el IAM?

El gobierno actual está totalmente cohesionado y totalmente al unísono en las políticas de igualdad, es algo que no es cuestionable, es algo que se está afianzando. En este sentido, quiero dejar claro que sigue y seguirá, sigue y se potenciará.

¿Y cuando se pone el foco en si llamarla violencia de género o violencia intrafamiliar?

La violencia de género es violencia de género y está recogido a nivel jurídico; la violencia doméstica, está ya tipificada desde hace años. Entonces, por un lado está la violencia de género y por otro lado está la violencia doméstica, esto no es nada nuevo...que ahora quieren ponerle violencia intrafamiliar... en definitiva ¿qué es? Es violencia entre padre e hijo, hermanos, violencia ascendente o descendente. La violencia de género tiene una etimología diferente, la raíz es diferente, entonces el tratamiento, el abordaje debe ser diferente. Esto es indiscutible.

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz llegó a equiparar el asesinato de Cortes de la Frontera con el suicidio del asesino. ¿Cómo se lo toman?

Nos lo tomamos como un error. Para nada se puede justificar matar o asesinar a alguien de manera despiadada y de manera horrible porque es mujer y después la persona se suicida. Es diferente un asesinato a un suicidio, es completamente diferente. Esto está clarísimo.

¿Y que una persona de la esfera pública lo iguale?

En mi opinión, esta persona los conceptos de base no los tiene bien asimilados o bien entendidos.

O sea que hace falta educación.

Muchísima. Yo te diría en todos los sectores sociales. De hecho yo pondría en todas las empresas formación con perspectivas de género anuales, en todos los grupos políticos y más divulgación de todo este tipo de conceptos por los medios de comunicación. Si no tenemos claro la etimología, las raíces, no vamos a entender nunca el abordaje.

¿Dónde está la clave para llegar a la igualdad real?

Una educación en valores, fuerte en inteligencia emocional, cómo establecer relaciones interpersonales saludables... esto es muy importante. Por eso hay que crear modelos sociales y de conciliación que potencien y faciliten unas relaciones interpersonales saludables, todo está relacionado.

¿Algo en el tintero?

Por favor, que estamos aquí para lo que necesiten aunque tengan otro tipo de problema, que vengan, que se asesoren. Porque también muchas que piensan que no son víctimas de violencia de género, y después escarbando hay indicios que reflejan que sí lo son y ellas no lo saben. Aquí somos todas mujeres luchadoras y yo me siento muy afortunada de trabajar para lo que estoy trabajando.