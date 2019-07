Un parque canino de facto en la calle Chaves

Aunque no aparezca en el mapa oficial de parques caninos, lo cierto es que funciona como tal esta parcela de la calle Chaves, en estado de desesperanza y que linda con un parque infantil. En el interior, de fácil acceso pues no hay ningún candado y pese a un cartel que advierte de sanciones hasta los 500 euros, reinan las cacas de perros y los matojos. Sin duda no es el mejor de los sitios para pasear a las mascotas. A.V.