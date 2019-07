ONCE creó 260 nuevos empleos en Málaga el pasado año

Esta mañana el delegado territorial de la ONCE Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, y el director de la ONCE en Málaga, José Miguel Luque, junto con la vicepresidenta del consejo territorial, Leonor Basallote, han presentado los datos de actividad social y económica del grupo social. El dato que más ha destacado ha sido la creación de 260 nuevos puestos de trabajo en este último año en Málaga, de los cuales 252 son empleos para personas con discapacidad. De esta forma, el Grupo Social ONCE cuenta con una plantilla de 2.374 trabajadores, en la que más del 42% son mujeres y un 58% tiene algún tipo de discapacidad.

Por otro lado, Málaga representa el 20,50% de las ventas de juego social de toda Andalucía, cuyos beneficios llegaron a la cifra de 655,65 millones de euros, habiéndose incrementado en un 11,61% la venta de estos productos con respecto al año anterior, una cifra muy por encima de la obtenida a nivel nacional, que creció un 8,50% respecto al último ejercicio. Además la provincia de Málaga es una de las más afortunadas en los sorteos de la ONCE ya que de los 351,98 millones que fueron repartidos en toda Andalucía, Málaga repartió 72,16 millones de euros.

"Los resultados nos comprometen cada día más con la sociedad malagueña y queremos decirles que si nos necesitan nos tendrán a su lado y lo haremos siempre con el compromiso de crear más empleo de calidad para aquellas personas que lo tienen un poco más difícil", ha manifestado Cristóbal Martínez.

La inversión social, destinada a la prestación de servicios de atención personal a los afiliados y solidaridad con otras discapacidades, ha ascendido a 16,55 millones de euros respecto a los 80,71 millones que sumó la Comunidad Autónoma. "Los beneficios obtenidos se destinan un 53,7% a premios, un 22,5% a salarios de los agentes vendedores, un 13,4% a costes de gestión y el resto, un 10,4% a mejorar la vida de las personas ciegas y con otras discapacidades", ha dejado claro Cristóbal Martínez.

En Andalucía se atienden a 15.554 personas ciegas o con alguna discapacidad visual y se han incorporado en este último año 694 personas más. Un total de 124 personas se afiliaron a la Organización en Málaga el pasado año, por lo que la provincia ya cuenta con 2.777 personas ciegas o con discapacidad visual grave, representando el 17,8% de todos los afiliados en Andalucía. "Hemos entregado 5 perros guías nuevos y hemos atendido a 129 malagueños con sordoceguera, que requieren una atención específica".

El Grupo Social ONCE, formado por ONCE, Fundación ONCE e Ilunion está llevando a cabo una importante labor para eliminar las barreras a las que se enfrentan las personas con estas discapacidades y para generar empleo para ellas, siendo un pilar fundamental para la inclusión de estas personas en la sociedad. Además, la Organización aporta el 0,24% al PIB y el 0,52% de todo el empleo de España.