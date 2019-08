"Ahora mismo hay poco sentido de Estado y mucha parafernalia"

A Guillermo Díaz la semana le ha dado buenas noticias que le han abierto la puerta de la Ejecutiva Nacional de su partido, vía Albert Rivera, y han ampliado sus responsabilidades en vecindad con ciertos leones de la madrileña Carrera de San Jerónimo. El diputado nacional de Ciudadanos por Málaga habla con entusiasmo de política hasta que otras pasiones le guiñan desde cualquier esquina de la conversación y las abraza sin bajar el tono. Cuando lo invade el cinéfilo que disfrutó en la 'cocina' del malagueño Cine Albéniz como gerente, es alguien al que no le importaría estar media vida hablando de películas de variados géneros. Y cuando lo posee el periodista 'frustrado', se desvelaría mil madrugadas más compartiendo las ondas con el añorado Juan Antonio Cebrián.

¿Sus recientes ascensos confirman que Guillermo Díaz es un valor al alza dentro del partido?

Confirma que confían en mí los miembros de la Ejecutiva y los compañeros del partido. También me he sentido muy respaldado aquí en Málaga. En política, estar al alza o a la baja es una cuestión muy volátil.

Gente que le aprecia, y no tiene por qué ser de Cs, dice que «ese niño va a llegar lejos en la política» ¿Es esa su intención?

Mi intención es ser útil. Me gusta mucho fijarme menos en quién y conseguir objetivos concretos, conseguir el qué. En Málaga tengo una especie de obsesión porque creo que es muy importante, con la puesta en marcha del recrecimiento del embalse de La Concepción; y me gustaría también proteger el litoral. A nivel nacional, me encantaría que el nacionalismo como mal sea muy debilitado y, a ser posible, desterrado de la política española. Esa es una de las cuestiones fundamentales por las que me metí en política.

¿Qué les diría a quienes aseguran que Rivera ha renovado la Ejecutiva para blindarse de un acercamiento al PSOE?

Ampliar una ejecutiva en 20 miembros es un oxímoron con el hecho de querer controlarla. Es complicado explicar que una ejecutiva se amplía para controlarla más. En mi caso, no he pasado ningún test. Son trayectorias largas lo que han tenido en cuenta para la incorporación de gente. En el caso de Javier Imbroda, igual. El debate en Cs está en todos los temas y se puede tener de forma libre. Otra cosa es que, de cara a la opinión pública y no confundir a quienes confían en el partido, se dé un mensaje unánime que es el que se aprueba en la Ejecutiva. Pero el debate es muy libre y sano.

¿Es España un país sin Gobierno abocado a repetir elecciones o puede desbloquearse?

Esa pregunta habría que hacérsela a quien tiene la obligación y el encargo del Rey de hacer un Gobierno, que es Pedro Sánchez. Y lo que yo creo es que ahora mismo España está necesitada de un Gobierno. Hay muchas cosas que te las aprueba un Gobierno: los presupuestos, la financiación municipal, la autonómica también... Al país le perjudica no tener un Gobierno. Y, por otro lado, necesita alternativas nuevas. Una opción liberal moderada y de centro como Cs puede ser bienvenida. España tiene la necesidad de un partido liberal como existe en otros países de Europa. Liberal en el sentido clásico de la palabra, no me refiero a otros que se dicen liberales y son conservadores.

El CIS de Tezanos vuelve a disparar los votos de Pedro Sánchez ¿Quiere decir esto que el PSOE sabe lo que se hace al no cerrar un acuerdo de Gobierno?

Quiere decir que el PSOE no tiene muchos escrúpulos a la hora de cargarse una institución como el CIS. Nadie puede tomárselo en serio. Es un CIS que va a tener que avisar a Tezanos cuando llegue a los 350 diputados y decirle 'oye, que ya no puede haber más'.

Vox va a tener presencia institucional en el Congreso, pero se siente marginado mientras el PSOE clama al cielo ¿A qué atribuye sendas reacciones?

Hay mucho aspaviento y mucha sobreactuación. Vox está en el Congreso porque les han votado, no porque alguien los ponga de una forma u otra. El PSOE, también. Pero hay una gran diferencia, con algunos mantras que se repiten permanentemente. Vox es verdad que se queja, porque nosotros no dejamos que sus políticas más conservadoras tengan cabida en las instituciones. Pero Otegi, en una carta que envía a sus afiliados, se felicita porque va a tener un trato prioritario con el PSOE. Y no existe en España un partido peor que el partido de Otegi.

Su compañero Fernando Maura se ha marchado de la Ejecutiva con malos augurios, ha dicho que no le gustaría que Cs se convirtiera en UPYD o el CDS ¿Cómo valora esta frase?

Le diría a Fernando que esté tranquilo, que eso no va a pasar porque nunca el CDS y UPYD llegaron a las cotas que ha alcanzado Cs, aunque fueron partidos importantes para la historia de España y son referencia para muchas cosas. Sobre todo, el caso de UPYD que es con el que más similitudes se pueden buscar.

Bajamos hacia la política del sur que tan bien conoce ¿Qué le parece que su partido gobierne en coalición en la Diputación cuando hace un par de años seguía haciendo campaña para eliminar estas instituciones?

Al no ganar de manera mayoritaria, es más eficaz entrar en las diputaciones para que gasten menos en cuestiones institucionales y gasten más, ya que están, en los pueblos de menos de 20.000 habitantes. Todo lo que sea reducir gastos está más cerca de lo que decíamos que de ampliarlas, que es lo que solían hacer PP y PSOE cuando no están controlados.

Los bancos anuncian ahora sus productos en una escala de 1 a 6 para advertir del nivel de riesgo ¿Qué número le da a la posibilidad de que Cassá haga saltar el pacto del Ayuntamiento de Málaga por los aires?

Lo menor posible, el 1. Conozco muy bien a Juan Cassá y no hay ningún riesgo de eso.

¿Cuántas sílabas le sobran a la palabra trifachito?

Todas. No hay que ir poniendo etiquetas a los demás. Son los hechos los que te definen.