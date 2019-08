El PSOE de Málaga se moviliza por la continuidad del IAM

El secretario general del PSOE de Málaga, José Luis Ruiz Espejo, ha anunciado esta mañana la movilización socialista en defensa del Instituto Andaluz de la Mujer y de las políticas públicas de igualdad en Andalucía. "Nos ponemos en primera fila para defender algo que consideramos que está en riesgo, hay que recordar que el IAM cumple 30 años siendo pionero en toda España, por ello iniciamos una campaña para lanzar una batería de iniciativas en el Parlamento andaluz, la Diputación de Málaga y los ayuntamientos de la provincia para reivindicar y defender la continuidad de este organismo", ha manifestado.

En concreto, en el Parlamento de Andalucía los socialistas han presentado una Proposición No de Ley para pedir a los grupos políticos a que apoyen el mantenimiento del IAM y sus fines. Además, al Consejo de Gobierno de la Junta exigirán la continuidad de las políticas del IAM "y que defiendan a esta entidad y que siga apoyando el impulso a las políticas contra la violencia de género, así como que se mantenga la transversalidad de las políticas de género en toda la acción de gobierno y fomenten la participación de la mujer y de los movimientos feministas", ha explicado Ruiz Espejo.

Durante este periodo, el IAM ha llevado a cabo grandes avances en la integración de la mujer en la sociedad, empleo o la política. "Ha sido el artífice de este impulso en nuestra tierra siendo dirigido en los primeros años por la malagueña Carmen Olmedo, también referente para que la normativa que se iba aprobando en Andalucía en materia de igualdad se trasladara a otros territorios del ámbito nacional, sobre todo en materia de lucha contra la violencia de género y de concienciación sobre los derechos de la mujer", ha explicado.

Para Ruiz Espejo, el discurso de Vox en el gobierno andaluz como socios del trifachito "solo ha servido para poner en cuestión aspectos que ya estaban superados, queriendo ahora hablar de violencia en el ámbito familiar cuando hablamos de violencia machista o la transversalidad de género en las políticas públicas o el papel del IAM. Por eso hoy, junto a los movimientos feministas, queremos reivindicar la función de esta institución para normalizar el papel de la mujer y luchar contra la violencia de género", ha concluido

En este sentido, la secretaria de Igualdad del PSOE de Málaga, Fuensanta Lima, ha destacado el papel de Carmen Olmedo en el inicio de la actividad del IAM y de las políticas de protección de la mujer. "El IAM ha atendido a 6.569 mujeres en 2018, de las que 2.283 fueron víctimas de violencia de género y en este año lleva más de 1.200 mujeres atendidas en la provincia de Málaga, son datos oficiales mientras ha aumentado un 21% la atención a las mujeres víctimas de violencia de género en los centros de urgencia. Si estos son los datos, no entendemos por qué se cuestiona al IAM", ha reprochado.

"En la lucha contra la violencia machista no caben dobles varas de medir ni tibiezas, hay que ser firmes para progresar. Después de 30 años tendríamos que estar festejando los avances que ha logrado el IAM y poniendo sobre la mesa políticas de progreso de acompañamiento de la mujer, no cuestionando una institución que asesora, acompaña y protege a las víctimas, entre las que también hay niños y niñas", ha añadido.

Por lo tanto, el gobierno de la derecha en Andalucía no ha sido consecuente cuando nos engaña diciendo que mantiene el mismo presupuesto cuando ha incluido los fondos estatales del Pacto de Estado, ese dinero se resta de la aportación autonómica. Tampoco están siendo leales cuando hablan de violencia intrafamiliar cuando la violencia de género está tipificada legalmente. No podemos arrancar la responsabilidad social para encerrar las víctimas entre cuatro paredes, eso los socialistas no lo vamos a consentir", ha concluido.

Por su parte, el portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, ha anunciado que presentarán una moción en defensa de las políticas en materia de igualdad, para seguir luchando contra la violencia de género. Para que sigamos teniendo una actitud proactiva en defensa del feminismo".

"Esta plaza Carmen Olmedo Checa en la ciudad de Málaga podría ser un lugar de encuentro y de actuaciones en defensa de la igualdad. Pedimos al PP y a Ciudadanos que voten nuestra moción a favor porque no tienen en el Ayuntamiento el yugo de Vox, al no estar representado este grupo en nuestro salón de plenos. Y espero que Paco de la Torre y Ciudadanos estén a la altura de lo que ha significado el Instituto Andaluz de la Mujer para la atención de las mujeres y de sus hijos e hijas, y que siguen necesitando su protección y cuidado", ha concluido.