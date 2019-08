Vecinos de Ciudad Jardín se quejan del ruido que soportan por los eventos del jardín de La Concepción

Vecinos de Ciudad Jardín, de las zonas de San José y Alegría de la Huerta, han enviado cartas al grupo municipal de Adelante Málaga, confluencia que agrupa a Podemos y a Izquierda Unida, quejándose del «enorme ruido y la música a todo volumen, hasta altas horas de la noche, por las celebraciones de bodas y eventos en el Jardín Botánico de La Concepción, lo que no permite el descanso de los residentes de la zona por el ruido desmesurado».

En una carta enviada al alcalde, Francisco de la Torre, el pasado 30 de julio, el portavoz de la confluencia, Eduardo Zorrilla, señala que «esta situación no es nueva, de hecho en noviembre de 2016 se aprobó una moción de nuestro grupo al respecto; estos problemas se vienen produciendo desde hace bastante tiempo y el equipo de gobierno se comprometió a establecer controles y tomar medidas para evitar las molestias y el ruido desmesurado». Pese a ello, continúa explicando Zorrilla en su misiva, «los vecinos y vecinas de la zona nos informan de que posiblemente se han relajado esos controles y no se están tomando medidas, ya que cuando se realizan celebraciones y eventos en la actualidad el ruido es insoportable, sobre todo en fiestas y eventos, y se alarga hasta altas horas de la madrugada, a veces hasta por la mañana, lo que no permite a los residentes dormir ni descansar».

Zorrilla solicita al equipo de gobierno que le informe de las medidas y controles adoptados para dar cumplimiento a la moción aprobada en el pleno de noviembre de 2016. Asimismo, exigen al regidor malagueño que se establezcan los controles que sean precisos y se adopten medidas urgentes para «garantizar el descanso de los vecinos alterado por el enorme ruido y la música a todo volumen hasta altas horas de la noche en las celebraciones de bodas, fiestas y eventos en el jardín.