Arranca la cuenta atrás para la inauguración de la renovada Alameda Principal

Decenas de operarios trabajan a contrarreloj para avanzar en las actuaciones que conforman la reurbanización y peatonalización de la Alameda Principal. El montaje de luces, plantación de palmeras y plantas en las zonas verdes, instalación de asientos a lo largo de todo el recorrido peatonal, asfaltado de la vía central, construcción de un parque infantil junto a la calle San Lorenzo o el traslado de los negocios de flores a sus quioscos definitivos son algunas de las intervenciones con las que el consistorio malagueño ultima los detalles de unos trabajos que comenzaron hace ya dos años y que se han desarrollado de forma paralela a las tareas de construcción del Metro de Málaga, iniciadas en 2015.

La Gerencia Municipal de Urbanismo, responsable de las obras acometidas en la zona sur de la Alameda, asegura que "se están cumpliendo los plazos previsto para concluir los objetivos establecidos para la próxima semana". Desde la entidad local, se están desarrollando actuaciones en puntos concretos como por ejemplo, la nueva zona que conformará la entrada a la calle Larios, el paso de peatones de la Plaza de la Marina, las zonas verdes o la instalación en el extremo opuesto, de varios juegos infantiles. A estos trabajos se les sumó esta pasada noche de lunes, el asfaltado del carril central, unas labores que como afirma Raúl López, concejal de Urbanismo, "se repetirán durante varias noches para que no dificulten el tráfico diurno".

Otros de los cometidos que se llevarán a cabo en los próximos días será el traslado definitivo de los negocios de flores a los nuevos quioscos. En total, siete pequeños cubículos se convertirán en los nuevos establecimientos donde podrán comenzar una nueva etapa en la restaurada Alameda. Para la florista María Peralta, "todo el proceso que han tenido que presenciar durante estos años y las situaciones soportadas parecían interminables". A pesar de que en unos días por fin podrá instalarse en su nuevo negocio, asegura que estos "son demasiado pequeños y que en el proyecto presentado inicialmente por el Ayuntamiento, contaban con estanterías y neveras para las flores, pero finalmente tendremos que asumir ese gasto cada uno de nosotros". Esta misma situación es confirmada desde Flores Maite, quienes aseguran que "se han prometido demasiados hechos y fechas que no se han cumplido".





Estado de la zona sur de la Alameda Principal. L.O.

Los comerciantes de ambos laterales de la Alameda Principal han sido los principales afectados por las obras del Metro y la peatonalización de la vía. A pesar de haber vivido de primera mano las consecuencias negativas de un levantamiento de tierra y unas labores que comenzaron hace ya cuatro años, confían en que este ritmo de trabajo haga posible llegar a la inauguración del próximo jueves 15 de agosto. "Estas últimas semanas hemos podido observar que los operarios están trabajando intensamente, por eso espero que sí que lo consigan", afirma Antonio Garijo Alba, responsable de la Antigua Casa de Guardia. Los acontecimientos vividos meses atrás han provocado que en otros comercios no se respire aire esperanzador. "Es cierto que están trabajando hasta altas horas de la noche. Ayer eran las doce de la madrugada y estaban funcionando, pero pensamos que es imposible lograrlo en tan poco tiempo, después de todo", asegura Lidia Infante, empleada de La Marina Café.

Los peatones y vecinos que habitualmente utilizan esta vía para llegar al centro de la ciudad están "esperanzados con los avances". "Yo paso diariamente por aquí, me topo con nuevas formas de acceso, cambios en los pasos de peatones, obras por todos lados. Así llevo años. Cuando me dirijo al trabajo a primera hora de la mañana no se si me voy a encontrar el paso a la misma altura o si voy a tener que caminar hasta el final de la Alameda", afirma Estefanía Ocaña, empleada en uno de los edificios situados en la zona norte.

Así, estos días, comerciantes y viandantes que transitan por la Alameda Principal observan atentos y sorprendidos cada uno de los elementos que formarán parte de este nuevo entorno. Según lo previsto, podrá ser inaugurada el próximo 15 de agosto, primer día de Feria y fecha que confirmaba el pasado mes de julio el gobierno andaluz como el día en el que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, inaugurará los dos tramos peatonalizados.