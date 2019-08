El PSOE llevará el conflicto de las ambulancias al Parlamento andaluz

Tras la falta de consenso entre los trabajadores y representantes de la empresa ASM de ambulancias en Málaga el pasado lunes, el partido socialista indicó que llevará el conflicto del sector, en huelga indefinida desde el pasado 31 de julio, al Parlamento andaluz y pedirá una implicación «más activa» por parte del Gobierno andaluz.

El secretario del partido a nivel provincial, José Luis Ruiz Espejo, acompañado de algunos representates del comité de empresa ASM, la vicesecretaria general del PSOE en Málaga, Fuensanta Lima, y la secretaria regional de Políticas Migratorias y andaluces en Exterior del partido, Beatriz Rubiño, expuso que para solucionar este conflicto es necesario el apoyo de la Administración autonómica que es la que «concesionó este servicio público». «Elías Bendodo pidió que se llegara al mejor acuerdo. Ya dejaba clara la postura del Gobierno que es dejar de lado el conflicto laboral», indicó Ruiz Espejo, sobre unas declaraciones que habría realizado el consejero de Presidencia, Administraciones Públicas e Interior de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo.

El representante del comité de empresa, Francisco Javier Aranda, aseguró que durante la reunión con representantes de la empresa ASM durante cerca de cinco horas el pasado lunes la empresa les comunicó que «podría hacerse cargo si tuvieran apoyo por parte de la Administración». Un encuentro en el que no expusieron ninguna medida para negociar sobre la mesa sobre asuntos relacionados con el convenio de la empresa o en materia de igualdad, según indicaron. Solo se abordó un posible calendario sobre cómo gestionar unas mejoras económicas pactadas con anterioridad. «El tema salarial no es nuestra pricipal reivindicación», apuntó. Hasta el momento no han tenido contacto alguno con la Administración.

En cuanto a la incidencia de la huelga, con los servicios programados - consultas, rehabilitaciones y altas hospitalarias- al 50 por ciento, los empleados aseguraron que no está afectando a demasiados pacientes pero apuntó a que el problema podría crecer de cara a septiembre. La apertura de consultas, quirófanos y camas hospitalarias cerradas por el plan de verano hace que la actividad programada sea inferior en agosto frente a septiembre y el resto del año, cuando se retoma la actividad sanitaria con normalidad.

Mientras tanto, la huelga continúa. Este miércoles está prevista una manifestación a partir de las 11.00 horas que partirá de la delegación de Salud hasta el Hospital Regional. Una jornada en la que estaba prevista la participación del mediático médico Jesús Candel, conocido como «Spririman», aunque los afectados no han podido confirmarlo.

El jueves está previsto que el comité se reúna de nuevo con la empresa para ver si alcanzan un acuerdo.