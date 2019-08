Urbanismo sondea terrenos en la zona oeste para acoger un planetario

Lo dijo el alcalde, Francisco de la Torre, en la campaña de las últimas elecciones municipales: propuso un planetario que se ubicaría cerca del Campamento Benítez, en Churriana, aunque Urbanismo, de momento, ha localizado dos suelos para una posible ubicación de esta infraestructura en la zona Oeste, sin revelar, de momento, su ubicación exacta.De la Torre, tras ser preguntado por los periodistas, explicó que el «planetario es un proyecto muy bonito, estamos muy ilusionados con él. Se trata de un proyecto que puede ser el más importante de España, por los datos que recuerdo, y que se hará por concurso», explicó sin ahondar más en el proceso que habría de realizarse para el proyecto (las declaraciones son del 15 de mayo de 2019), aunque ahora ya sí se están dando los primeros pasos para concretar las bases de la iniciativa. En aquella cita, el regidor malagueño dijo que le constaba el interés en una parcela concreta municipal de 8.000 metros cuadrados.«Estamos encantados de que la gente se fije en Málaga», valoró el regidor, subrayando que esta es «una ciudad atractiva para proyectos, en este caso, de interés educativo, turístico, y que refuerza la imagen de Málaga», señaló. El entonces candidato popular a la alcaldía destacó también el hecho de que no será suelo gratuito, sino que tendrá un canon, «como es natural».«Se dan todas las condiciones para sentirse feliz con este proyecto y espero que se haga realidad en no mucho tiempo», afirmó el regidor, que no dio más datos entonces por respeto al trámite, que ya impulsa el departamento de Raúl López, y al proyecto.Por último, Francisco de la Torre afirmó que esta iniciativa, «que es interesante, enriquece a la ciudad y sin costo ninguno», se une a otras muchas que la capital ya ha atraído, citando, entre otras, al Museo del Vidrio, ubicado en las inmediaciones de la Iglesia de San Felipe Neri.