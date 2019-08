Del arroyo de La Caleta y Santa Bárbara

Mientras el reguetón y sus letras de macho en celo a tres revoluciones copan hasta el hastío nuestro universo musical, en el siglo XIII, en lo más alto de 'Los cuarenta principales' se encontraban las Cantigas de Santa María. Algunas de ellas las compuso el propio Alfonso X el Sabio, un monarca que pese a vivir en la Edad Media, se comportó como un hombre del Renacimiento.

Aunque la elucubración histórica es siempre arriesgada, parece probable que con el rey castellano ocupando en nuestros días la Presidencia del Gobierno no se repetirían las elecciones.

Por otra parte, el monarca no sólo tuvo tiempo para componer, guerrear, admirar los astros y echar partidas de ajedrez. También dejó establecidas en Las Siete Partidas que los ríos, al igual que los puertos y los caminos públicos, «pertenecen a todos los hombres comunalmente».

Tan sagaz visión de lo público no ha calado lo que debiera siete siglos más tarde, al menos si vemos el tramo urbano del arroyo de La Caleta, donde cada malagueño hace de su capa un sayo y se pasa las normas por el forro (del sayo).

Encontramos tan triste ejemplo –una vez más, porque no es la primera vez que lo refleja esta crónica– en el paso del arroyo a la altura de la calle San Vicente de Paul, en El Limonar.

Allí se encuentra, ninguneado por todos los conductores del entorno, un cartel de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía que recuerda que queda «totalmente prohibido» aparcar el coche en la zona y ocupar el D.P.H.

Es una pena que los lumbreras autonómicos decidieran ahorrarse unos centímetros de cartel y optar por poner solo las iniciales. El mensaje hubiera quedado más claro si hubieran puesto en su lugar Dominio Público Hidráulico. El cartel prosigue y deja constancia de que si alguien hace caso omiso y aparca, pueden caerle, si no las siete plagas de Egipto, sí una denuncia y sanción de las que se guarda en la manga la Ley de Aguas.

Ni que decir tiene que la zona es una de las que luce mayor número de coches aparcados del barrio, pese a que no se puede aparcar.

La prohibición no es ningún capricho del comisario de Aguas si no que se debe al síndrome de Bartebly de nuestros responsables hidráulicos (el síndrome del 'preferiría no hacerlo'). Porque suena a ciencia ficción que en 2019, cuando el canal subterráneo de La Mancha es ya un veterano, un tramo urbano de un arroyo circule al mismo nivel que la calle por el barrio residencial más famoso de Málaga.

Pero así es y nadie le pone remedio: a partir de la calle Goethe, el arroyo quiere observar lo que pasa en El Limonar y de Ramos Carrión a San Vicente de Paul se convierte en un vecino más al que solo le falta salir a comprar el periódico. Nos acordaremos de Santa Bárbara cuando truene, empezando por quienes aparcan de forma tan irresponsable, de facto, 'en mitad del cauce'.