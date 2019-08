"La izquierda debe reflexionar, Andalucía es un ejemplo para España"

Pablo Casado lo acaba de nombrar vicesecretario de Comunicación y portavoz nacional del partido que tiene su sede en la misma calle Génova a la que Montesinos acudió, durante una década, para desempeñar su labor como informador.

El aterrizaje en la política del televisivo Pablo Montesinos como diputado en el Congreso por Málaga sigue, medio año después, una estela imparable. El nombramiento de este periodista, criado en la capital malagueña, como vicesecretario de Comunicación y portavoz nacional le confirman como uno de los valores más al alza dentro del PP con el que Pablo Casado invoca el voto de centro-derecha.

¿Con qué sensaciones afronta sus nuevas responsabilidades?

Con muchísima ilusión, con ganas de trabajar y con un objetivo final, que es llevar a Pablo Casado al Palacio de la Moncloa. Eso es mucho más fácil cuando crees en el proyecto. Y yo creo en el proyecto de Pablo Casado y, además, voy a estar en un área como la de la comunicación que me va a permitir estar con los periodistas, con los que yo quería seguir manteniendo el vínculo como así va a ser en esta nueva etapa.

Fue fichado para la candidatura al Congreso de los Diputados por Málaga, donde el presidente del partido apoyó a Soraya Sáenz de Santamaría, pero el presidente nacional cuenta con usted para todo ¿Se considera un hombre de Pablo Casado?

Me considero un hombre de Pablo Casado y me considero un hombre del Partido Popular de Málaga. No puedo estar más agradecido a la estructura que dirige Elías Bendodo. Lo digo sinceramente. Desde mi designación, la sede del PP de Málaga me abrió sus puertas. Me han ayudado y dado cariño en momentos que, incluso, no eran buenos. Puedo decir alto y claro, incluso con mucho orgullo, que me considero un hombre de Pablo Casado pero también soy un hombre del PP de Málaga y del PP de Andalucía.

Tal como está la situación, ¿qué ha podido hacer por Málaga en el Congreso desde que hace dos meses y medio fue votado para ser diputado?

Hemos presentado una batería de preguntas para, por ejemplo, conocer el estado de las infraestructuras importantes de la provincia de Málaga. Hemos presentado una proposición no de ley para apoyar la candidatura del Caminito del Rey como patrimonio de la UNESCO. Y estamos haciendo preguntas semanalmente respecto a cuestiones claves de la provincia, como la depuradora de Nerja. Lo que le estamos trasladando a los malagueños como diputados –no solo yo, también Carolina España– es que la parálisis reformista, el bloqueo político del que es responsable Pedro Sánchez, no puede perjudicar a los malagueños. Por eso, pese a la paralisis del Congreso de los Diputados de la que es culpable el PSOE, los diputados del PP estamos presentando iniciativas y haciendo preguntas al Ejecutivo para que los malagueños no se vean afectados.

En la campaña de las generales, vivió una experiencia en la que volvió a estar en contacto con la tierra en la que se crió ¿Se quedó con mal sabor de boca por los resultados obtenidos?

La campaña de las elecciones generales va a ser para mí uno de los recuerdos más bonitos. El acudir a los pueblos, patearme la provincia y el cariño de la gente de la calle que viví día tras día es algo que recuerdo con mucha alegría. Fueron momentos muy emocionantes, eso está ahí. Y la noche electoral, evidentemente, no fue buena. Al día siguiente, di la cara ante los medios de comunicación y reconocí que los resultados no habían sido buenos. Pero el PP ha demostrado que es capaz de levantarse, y de levantarse rápido. El resultado de las Elecciones Municipales fue muy positivo. Hoy, el 75% de los malagueños tiene a un alcalde del PP.

Durante lo que llevamos de agosto, Pedro Sánchez no para de enviar señales desde la izquierda hasta la derecha para que no se bloquee su investidura, ¿Qué tendría que pasar de aquí a septiembre para que el PP se abstuviera?

El PP no va a facilitar en ningún caso la investidura del señor Sánchez porque los españoles nos han situado en la oposición, ejerciéndola con firmeza, coherencia y sentido de Estado. ¿Qué significa esto? Con firmeza, denunciando lo que ocurre en España, que la parálisis reformista tiene consecuencias negativas. Y denunciando también que el señor Sánchez ya ha elegido a sus compañeros de viaje. La prueba del algodón es Navarra, donde ha avalado que los socialistas vayan de la mano de nacionalistas radicales entrando en la ecuación Bildu. Coherencia porque estamos diciendo siempre lo mismo, desde el principio hasta el final. Los ciudadanos reclaman seriedad y sentido de Estado. Cada vez que el señor Sánchez ha llamado a Pablo Casado, por lealtad institucional Casado ha acudido y le ha tendido la mano para llegar a los grandes pactos de Estado que necesita el país.

¿Con qué cuerpo afrontaría su partido otras elecciones: con optimismo o con miedo a tropezar con la misma piedra?

Hay que partir de una premisa. Si hay elecciones en noviembre, el responsable será el señor Sánchez. Será un fracaso personal de él, incapaz de lograr los votos para sacar adelante su investidura. Lo que puedo decir es que el PP está preparado para cualquier escenario. También para una posibilidad de adelanto electoral. El PP tiene un proyecto ilusionante y un objetivo claro, el de reconectar con el votante de centro-derecha. Y en ello está trabajando la nueva ejecutiva de los populares.

En las previsiones del CIS, el PSOE barrería. ¿A estas alturas, se toma su partido en serio los barómetros de Tezanos?

El problema del CIS es que es una encuesta que se hace con dinero público. El CIS lo pagamos todos los españoles. Y si se ojeaban las redes sociales tras la publicación del último barómetro del CIS de Tezanos –ya nadie habla del CIS a secas, solo se habla del CIS de Tezanos– todo el mundo se lo tomaba a guasa. Esto quiere decir que el señor Tezanos ha destrozado la credibilidad del CIS. No lo digo yo. Nadie se lo toma en serio, con lo cual el CIS hoy en día no tiene ninguna credibilidad.

Eso lo tendrán que decidir los españoles. Lo que le puedo decir como vicesecretario de Comunicación del Partido Popular es que el PP de Pablo Casado está ya en pie, está trabajando y tiene un objetivo: reilusionar de nuevo a todo el votante de centro-derecha. Y, para ello, hemos presentado un proyecto ilusionante. Vamos a patearnos la calle y las plazas. Vamos a estar en las calles de Málaga y de toda España para que los ciudadanos tengan claro que estamos aquí, que estamos con muchas ganas y con mucha ilusión.

Si miramos a Andalucía, ¿qué le parecen las críticas a la reciente campaña sobre violencia de género de la Junta?

No voy a criticar al Partido Socialista en lo relativo a la violencia de género, voy a tender la mano a todas las formaciones políticas para que, partiendo de la base de un gran pacto de Estado, trabajemos todos juntos para que no haya ningún caso más de esta terrible lacra. Me parece mal que haya formaciones políticas que utilicen la violencia de género para rascar votos.

El Gobierno del cambio de Juanma Moreno porta el sambenito del 'trifachito'. ¿Con qué intención cree que le han colgado la etiqueta?

La izquierda debería reflexionar. Hoy, Andalucía es ejemplo para toda España. Es ejemplo reformista. Ejemplo de que se pueden bajar los impuestos. Ejemplo de que se pueden reducir las listas de espera. Ejemplo de que se pueden abrir puertas y ventanas. Andalucía es referencia económica, crece más que la media española. Y yo entiendo que eso irrite a la izquierda, pero deben reflexionar porque el impulso reformista de Juan Manuel Moreno es el impulso en el que se miran muchos gobernantes de otras comunidades autónomas.

¿Cree que el PP tomó conciencia tarde de que Vox había llegado para quedarse?

Creo que el Partido Popular lo que tiene que hacer es mirar al futuro. El PP ha alcanzado una serie de acuerdos tanto con Ciudadanos como con Vox que benefician a los ciudadanos de las distintas comunidades y ayuntamientos en los que hemos pactado. Y a partir de ahí, lo que tenemos que decirle a los ciudadanos es que pueden volver a la casa común del PP porque tenemos un proyecto de presente y de futuro en el que cabe todo el votante de centro-derecha.

¿Cómo le gustaría estrenar el carnet de militante del PP que viene en camino hacia Málaga?

Trabajando por esta provincia y por todos los españoles. Ya dije en campaña que mi compromiso era de presente y de futuro con el PP de Málaga. Le pedí a Elías Bendodo que la afiliación fuera, por supuesto, en la sede del PP de Málaga y estoy muy contento.