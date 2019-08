La Costa del Sol se libra de los efectos negativos del Brexit e incrementa la llegada de turistas británicos.

El brexit se alarga hasta el 31 de octubre y los principales destinos receptores de turistas procedentes del Reino Unido como lo es Málaga, llevan meses haciendo balances sobre periodos previos, con la intención de augurar lo que podría suponer el efecto Brexit. Esta labor la está desarrollando el grupo de trabajo de seguimiento del Brexit puesto en marcha el pasado mes de marzo por Turismo Costa del Sol, el cual mediante el estudio de la actividad turística de este público en la provincia malagueña durante la primera mitad de este 2019, ha podido comprobar que el Brexit no está afectando a la llegada de turistas procedentes de Reino Unido.

"Las cifras reflejan todo lo contrario y nos sitúan por encima de la media de crecimiento que España está experimentando. Ejemplo de ello son las llegadas de viajeros británicos al Aeropuerto de Málaga. Esta se incrementó un 3,4% mientras que el resto del país se sitúa entorno al 3,1%", ha explicado Francisco Salado, presidente de Turismo Costa del Sol.

La entidad ha analizado los indicadores turísticos referidos a este mercado en los últimos seis meses y su comparativa con Andalucía y España, y concluyendo, una evolución de datos positiva. Respecto a las llegadas al aeropuerto, ese aumento de más del tres por ciento es traduce en un total de 1.366.786 los turistas británicos que aterrizaron en la costa. Un incremento que se ha producido paralelamente al descenso de los viajeros procedentes de Reino Unido que llegaron a España, el cual se sitúa en un 1,4% menos.

En cuanto a aeropuertos de procedencia, dieciocho ciudades tienen conexiones directas con la capital y nueve compañías operan con el destino. Ocho de las doce con mayor afluencia de pasajeros presentan aumentos entre enero y junio. Entre estos se encuentran Manchester, Londres, Birmingham o Belfast.

Málaga continúa liderando las cifras en el terreno hotelero. Entre enero y junio se incrementaron en un 3,6% los viajeros en hoteles y apartamentos, respecto al mismo periodo de 2018, mientras que en España sólo crecieron un 0,94 por ciento. Concretamente, el incremento en viajeros hoteleres en la Costa del Sol es notable, con 4,25 puntos más que le pasado ejercicio. Datos positivos a pesar de haberse visto reducidas las pernoctaciones en este tipo de alojamiento en un punto.



Previsiones

Según las previsiones de oferta de asientos a la Costa del Sol, el Reino Unido registrará desde agosto 2019 hasta enero de 2020 un incremento de un 4,6% sobre el mismo período del año anterior y continua posicionándose como el principal mercado emisor extranjero hacia este destino.

A pesar del Brexit, la entidad prevé un importante incremento cuantitativo en la llegada de viajeros que procede de Gran Bretaña con más de 64.400 plazas, llegando a superar por primera vez el millón y medio de plazas ofertadas en dicho período para este mercado.

Salado se ha referido a estos datos como "muy positivos, pero no por ello vamos a bajar la guardia". Frente a las posibles situaciones que entorno al Brexit puedan darse el próximo mes de octubre, este observatorio estudia las posibles consecuencias de la salida de este país de la Unión Europea. "Mes a mes este grupo analiza las magnitudes e indicadores económicos, turísticos y de gasto, así como la búsqueda de claves de la evolución de este mercado para nuestro destino".

También ha destacado que "es normal que estemos en alerta y que exista cierta preocupación, tanto en nuestra industria turística como en los propios vecinos británicos que residen en la Costa del Sol, pero también esta preocupación no tiene, de momento, ni un sólo dato que la fundamente".

Por su parte, Arturo Bernal, director general de Turismo Costa del Sol, también presente en la presentación del informe, ha aclarado que "los efectos estudiados corresponden a los del anuncio del Brexit, los cuales pueden ser reflejo de los que sucederá o no tras la firma de este. Y hemos podido ver que ese anuncio no ha tenido efectos negativos hasta el mes de agosto. Con lo visto a hasta el momento, aunque se produzca una desviación, esta no va a ser suficiente y la comparativa siempre será positiva".

"El británico es uno de nuestros turistas más fieles y por ello el Brexit no tendría que afectar la preferencia de estos por nuestro destino. Su fidelidad a las playas de la Costa del Sol está más que probada", ha añadido el presidente.

Para conocer tendencias futuras, Turismo y Planificación Costa del Sol está utilizando tecnología punta para ver cómo se comportan los turistas británicos en la provincia y durante el proceso de búsqueda y reserva de su viaje, en comparación con años anteriores. De este modo, se puede comprobar qué visita y que consume para comprar información obtenida con periodos pre-Brexit.



Otros mercados

Alemania, Francia e Italia encabezan junto a Reino Unido el listado de procedencia. En el caso del mercado alemán, suben los pasajeros procedentes de sus aeropuertos entre enero y julio en un 7,7%, los franceses en un 7,1 por ciento y los italianos un 4,1%.