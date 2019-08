La Junta convoca una reunión con ASM y trabajadores ante la crisis de las ambulancias

Tras quedar rotas las negociaciones entre los trabajadores de la empresa ASM, encargada de la gestión de las ambulancias en gran parte de la provincia, y representantes de la misma, el delegado de Salud de Málaga, Carlos Bautista, ha convocado para este martes una reunión con ambas partes para poner fin a la huelga que comenzó el 31 de julio.

El viernes pasado, cuando parecía que el conflicto se encaminaba a ser resuelto con la firma de un primer acuerdo, ambas partes rompieron negociaciones ante la interpretación que cada uno de ellos hacía sobre cuestiones económicas, de pagos y otros aspectos. Un acuerdo y convenio laboral que quieren modificar los trabajadores a nivel regional para mejorar las condiciones del sector.

Desde entonces, los lunes, miércoles y viernes los trabajadores se concentran y manifiestan para conseguir unas condiciones más dignas. Ante esta situación, el delegado de Salud se ha reunido hoy con el comité de empresa y le ha trasladado su intención de mediar para solucionar el problema, según han confirmado a este periódico los representantes de los trabajadores. Un encuentro que no estaba previsto y que ha culminado con una segunda cita para este martes con representantes de la empresa ASM. La propia institución aseguró que hay "voluntad de negociar con todos".

Los afectados han asegurado que la Junta no quiere que el conflicto se dilate más y continúe en septiembre, mes en el que la población se vería más afectada que en estos momentos por los servicios mínimos declarados y que no salpican a las urgencias ni a los pacientes no demorables (oncológicos y con diálisis).

"Esto es lo que nosotros queríamos", explicaron desde el comité de empresa. Los últimos pasos por parte de los 523 trabajadores de la provincia era solicitar a la Junta de Andalucía que absorba de manera directa sus servicios. Una medida que ahora queda a la espera de lo que suceda en las próximas horas.