Detectan bandas de Europa del Este que asaltan viviendas en la Costa del Sol

La Policía Nacional ha detectado en la Costa del Sol la presencia de grupos "muy organizados y con gran actividad" especializados en asaltar viviendas. Según ha informado hoy la Comisaría Provincial de Málaga, estos delincuentes, "muy organizados y con gran actividad", suelen hacer un estudio previo del lugar y seleccionar sus objetivos. "Durante estas vigilancias, los ladrones marcan las casas que posteriormente van a robar. Unas veces colocan un trocito de papel o plástico entre el marco y la puerta de la vivienda. Otras introducen alguna sustancia o material directamente en el bombín de la cerradura y en otras, aunque también pueden colocar hilos invisibles –hilitos finos de pegamento- entre el marco y la puerta que actúan como testigos para saber si la puerta se abre o cierra y, por ende, si la vivienda está ocupada", han explicado.

Según los investigadores, los ladrones repiten esta operación por varias viviendas del mismo inmueble y en varios edificios, por lo que pasados unos días vuelven y comprueban si los testigos continúan en el lugar en donde los colocaron y detectar si hay o no habitantes en la casa. Una vez seleccionadas las viviendas vacías, las bandas proceden a la fase de apertura con dos métodos: el bumping y del resbalón.

El primero consistente en introducir una llave en la cerradura, para una vez dentro, golpearle ligeramente hasta hacer saltar los pistones del cilindro, liberando así el giro de la llave y abriéndose la cerradura. Los delincuentes que realizan esta técnica se suelen distribuir en "grupos de dos o tres mujeres, generalmente jóvenes bien vestidas" que se hacen pasar por turistas. "Cuando detecte un grupo de estas características deambulando por las escaleras o portal del edificio, llame a la policía", solicitan.

El resbalón, por su parte, es un método más fácil y rápido que consiste en introducir una lámina de plástico duro (un trocito de radiografía o una tarjeta) entre el marco y la puerta hasta abrirla. Los investigadores advierten de que este método sólo es válido si la puerta está echada solo con el resbalón, por lo que es conveniente siempre echar la llave con doble vuelta.



Consejos policiales para mantener su casa a salvo

Cerrar

Si va a estar fuera unos días, recuerde: puertas y ventanas cerradas, siempre con llave, no sólo con el resbalón. Es aconsejable dotar a la puerta de entrada con una cerradura de seguridad y reforzar las bisagras de la misma.

Habitar

En su ausencia, que su vivienda parezca habitada es el mejor método disuasorio. No desconecte totalmente el suministro eléctrico. Recuerde que un timbre desconectado es signo de ausencia. Adquiera un temporizador automático de apagado y encendido. Se puede colocar para que a una hora determinada se enciendan varias lámparas, el televisor, radio etc. No cierre del todo las persianas. Ante la duda, el ladrón desistirá. Pida a un vecino de confianza que recoja el correo de su buzón, déjele un teléfono de contacto para cualquier emergencia y una llave de su vivienda.

Vigilar

Si su domicilio está fuera del casco urbano o habita en una casa unifamiliar, ilumine la entrada, el porche, los patios delanteros y traseros.

Guardar

No deje en su domicilio objetos de valor a la vista. Guárdelos en una caja de seguridad, así como llaves, talonarios, claves de tarjetas o códigos de acceso a banca on line. Elabore un inventario con los números de serie de aparatos electrónicos, marca y modelo y hágales unas fotografías. En caso de robo es mucho más fácil recuperarlos.

No desvelar

Evite hacer comentarios de sus planes de vacaciones y su duración a desconocidos o en lugares públicos. Podrán ser escuchados por terceras personas no deseadas, así mismo no haga estos comentarios en las redes sociales. Asegúrese de que sus hijos tampoco informan de su ausencia ni aporten datos del domicilio ni personales.

No abrir

No abra la puerta o el portal comunitario a desconocidos. Compromete tanto su seguridad como la de sus vecinos. No quede en su casa con desconocidos por teléfono o internet. Acepte sólo servicios que haya solicitado previamente (agua, luz, teléfono, gas), exigiendo acreditación de los técnicos, manteniendo la puerta cerrada hasta que pueda identificar plenamente a la persona que llama.

No entrar

Si a su vuelta desgraciadamente encuentra la puerta de su casa abierta o violentada, una ventana rota o algo que le incite a sospechar que alguien ha entrado en su vivienda, no acceda a la misma, llame a la Policía Nacional (091). No toque nada del interior. Podría destruir pruebas que lleven a la identificación y detención del autor.

Denunciar

La colaboración ciudadana contribuye a la seguridad de todos. Si ve gente merodeando o ruidos en viviendas desocupadas no dude en llamar a la Policía (091).

Colaborar

Para los ladrones, todos los ojos son cámaras de seguridad. Si ve algo sospechoso, llame a la Policía (091).

Evitar riesgos

Si un ladrón entra en su casa, nunca le haga frente. Salga y llámenos (091). No olvide que trabajamos para usted velando por seguridad.