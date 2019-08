300 vecinos de la Térmica piden que se mantenga un equipamiento

La Plataforma La Térmica para Málaga, nacida el mes pasado, y que está respaldada hasta la fecha por 300 vecinos, se reunió hace una semana con el concejal de Urbanismo, Raúl López, para pedirle entre otras cosas que mantenga la parcela de equipamientos prevista en el PGOU de 2011 en la calle Jalón, esquina con la calle Villanueva de Algaidas, en la que ahora se construirá un bloque de VPO que podría tener entre siete u ocho plantas.

Los vecinos alegan que compraron su vivienda frente a la parcela, donde ahora hay una subestación eléctrica, al comprobar que en ella irían equipamientos que todavía se reflejan en la ficha del actual PGOU. «Además, en la ficha todavía consta que la posición de los equipamientos se considera vinculante», recalca Manuel Martínez, portavoz de la plataforma.

«Aquí iba un equipamiento deportivo y otro de tipo social o cultural, además de una zona verde. Lo consultamos en la página del PGOU», subraya.

Precisamente, cuenta que él y unos vecinos acudieron hace poco a la Gerencia de Urbanismo a proponer que el equipamiento cultural fuera una biblioteca.

«Nos da igual que sean VPO o no, el caso es que quitan un equipamiento, cuando compramos los pisos pensando que tendríamos delante un edificio de dos plantas como máximo», resume Manuel Martínez.

Con flecha, la parcela de equipamientos de la ficha del PGOU.

La Plataforma La Térmica para Málaga aprovechó para trasladar a Raúl López, que estuvo acompañado por el gerente de Urbanismo, José Cardador y varios responsables municipales, otros tres puntos. En primer lugar, mostraron su extrañeza por el retranqueo al Camino de la Térmica de las viviendas previstas en la zona, «y dejan toda la zona verde delante de esas viviendas, para su disfrute, con lo que nos hacen una pantalla».

Otra queja es el exceso de altura de los futuros bloques. «No entendemos por qué en todo el paseo marítimo la altura en primera línea de playa es de bajo más seis plantas o bajo más siete y aquí se proyectan una serie de islas con bloques de 10, 12 y 15 plantas o mamotretos de 23 plantas», expuso.

Por último, y ante la llegada de proyectos como las Picasso Towers, señaló: «No queremos que esto se convierta en un gueto de lujo, están vendiendo que esto va a ser la zona de lujo de Málaga y parece que todos los vecinos estamos encantados con ello y no es verdad».



Respuesta del Ayuntamiento

El concejal de Urbanismo, Raúl López, señaló este miércoles a La Opinión que en la revisión del PGOU publicada en el BOJA de 30 de agosto de 2011 no consta que la posición de los equipamiento sea vinculante.

Además, recalcó que aunque en la ficha aparezca un equipamiento, «la parcela está sin desarrollar, y cuando el promotor desarrolla el sector es cuando hace el proyecto de parcelación del entorno». Si se aprueba, quedaría la exposición pública, las alegaciones y la aprobación definitiva, añadió.

«Los vecinos tienen que entender que el desarrollo de zonas verdes y equipamientos se hace uniendo varios sectores porque hay que redistribuir. Me he comprometido con ellos a que los promotores, que tienen que traer un modelo que no variará en exceso con lo que hay ahora, en el momento en que lo entreguen lo veré con los vecinos».

Raúl López apuntó que se podría estudiar girar algo el bloque, «para que haya un hueco y no tengan una fachada delante», indicó.

Tanto la plataforma como el concejal destacaron el tono cordial de la reunión, que podría repetirse el mes que viene si hubiera novedades.