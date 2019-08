Juanma Moreno defiende el nombramiento de su hermana como "algo absolutamente limpio y normal"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, rompió su silencio respecto al polémico nombramiento de su hermana como directora interina del Conservatorio Superior de Danza de Málaga y aseguró que "estamos ante algo absolutamente limpio y normal, pues hemos venidos a hacer las cosas de una manera distinta y ningún nombre y ningún apellido van a condicionar una selección de personal, eso se ha acabado y pertenece a tiempos anteriores".

"Me sorprende mucho el uso que están haciendo algunas formaciones políticas de esta situación. Me sorprende, sobre todo, viniendo del Partido Socialista que tendría mucho que callar sobre lo acontecido en los últimos 37 años en Andalucía", agregó Moreno al inicio de su visita a la Feria de Málaga.

Al ser preguntado por el hecho de que su hermana no obstuviera la mayor puntuación en el proceso de elección y pese a ello fuese elegida, Moreno explicó que ha sido así "porque así lo ha determinado la inspección educativa". "Si la inspección educativa determinó que esa persona en un momento determinado cesó de sus funciones y no tiene sentido que vuelva a ellas, yo tengo que respetarlo. Eso es lo que dice la inspección educativa y como presidente de la Junta de Andalucía, yo tengo que respetar a la función pública y a sus órganos", señaló Moreno.

Respecto a la reacción de la aspirante con mayor puntuación que denunció lo sucedido como un caso de enchufismo, el presidente de la Junta se pronunció en los siguientes términos: "No voy a calificar eso, le tengo el máximo respeto a los cuatro aspirantes, nunca he hecho ningún tipo de intervención e injerencias en las actuaciones de cualquier órgano educativo, jamás he intervenido en nada, soy muy respetuoso con esas decisiones y lo que pido es que también se sea respetuoso con el resto".

A juicio de Juanma Moreno, "al perseguir a una funcionaria pública que viene haciendo su labor desde 2004 y perseguirla por ser quién es me parece que se le hace un flaco favor a toda la función pública". En esta línea, el presidente del Gobierno andaluz reiteró que le sorprende que "por parte de dirigentes políticos se haga una persecución a una funcionaria pública que es funcionaria desde 2004 y a la que, en este caso, la inspección de Educación la ha seleccionado simplemente para que haga un relevo transitorio, una sustitución de menos de un año".

Moreno insistió en que no entiende que "se haya levantado toda esta polvareda" y aseveró que "las cosas siempre se van a hacer con criterios de capacidad y libre concurrencia, siguiendo nuestra propia estructura y las normas que existen".

"Como presidente de la Junta, respeto todos los procedimientos que se efectúan por parte de la inspección de educativa, que es la única competente a la hora de hacer una selección de personal que ha sido limpia y transparente y en la que la inspección ha tomado una decisión desde el punto de vista técnico y funcionarial", incidió Moreno en las inmediaciones de la portada ferial de la malagueña calle Larios.