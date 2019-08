De la Torre ofrece Málaga para que pueda acoger a parte de los inmigrantes del Open Arms

El alcalde, Francisco de la Torre, ha ofrecido la ciudad de Málaga para que pueda acoger a parte de los inmigrantes que desde hace 17 días están en el barco de Open Arms, que tras el rescate de estas personas no ha conseguido aún permiso para atracar en ningún puerto europeo.



A través de su cuenta personal en la red social Twitter, el regidor señala que Málaga podría acoger, "junto a otras ciudades" a las personas que le correspondan a España y que fueron salvadas de morir, previsiblemente, ahogadas en el Mediterráneo.







Ofrecemos a Málaga como ciudad que, junto con otras, puede acoger a las personas que le correspondan a España de las que el barco "Open Arms" recogió en el Mar Mediterráneo, hace ya unos 20 días.

FTP — Paco de la Torre (@pacodelatorrep) August 18, 2019

Un poco tarde sr. De la Torre. Lo q debe es criticar abiertamente la actitud inhumana de sus compañeros de partido y sus socios. Ahora, q ya se ha habilitado un puerto por el Gobierno de España para el #OpenArms, no debería hacer demagogia barata. El camino se demuestra andando. https://t.co/7CBuYFBi8c — Dani Pérez /?? (@aDanielPerez) August 18, 2019

#Andalucía es tierra solidaria y de acogida y, además, tiene dignidad. Pedro Sánchez ha vuelto a despreciar a Andalucía ofreciendo el Puerto de Algeciras para Open Arms sin dirigirse al Gobierno autonómico. Basta de bandazos. Exigimos lealtad institucional, coordinación y respeto — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) August 18, 2019

El reto de la migración es un tema muy serio y asunto de Estado como para que unos y otros, desde Comunidades Autónomas o Ayuntamientos anden opinando, ofreciéndose o quejándose, solo como postureo. — María Gámez Gámez (@Maria2Gamez) August 18, 2019

Las reacciones a este ofrecimiento por parte de De la Torre no se han hecho esperar. En primer lugar, y también vía Twitter, pory le recuerda que ha reaccionado después de que el Gobierno central haya designado el puerto de Algeciras para llevar a cabo este desembarco. "No haga demagogia barata", le espeta en el tuit.En efecto, este mismo domingo, ha ordenado habilitar el puerto de Algeciras para recibir al Open Arms. Según una nota del Ejecutivo, Sánchez ha tomado esta decisión ante la "negativa de Matteo Salvini y las dificultades expuestas por otros países del Mediterráneo" para acoger el barco.El anuncio de De la Torre a través de las redes socialesA través de un tuit, se lamentaba de que el Gobierno central no hubiera tenido en cuenta al autonómico a la hora de tomar la decisión de ofrecer el puerto de Algeciras para permitir el desembarco de los inmigrantes. "Pedro Sánchez ha vuelto a despreciar a Andalucía", acusaba Moreno. "Exigimos lealtad institucional, coordinación y respeto", concluía.Por su parte, la subdelegada del Gobierno en MálagaEn su publicación,considera que tanto el anuncio de De la Torre como la queja de Moreno es solo una cuestión de "postureo".tras 16 días sin poder desembarcar a los inmigrantes rescatados en el Mediterráneo. Según los responsables de la ONG, "ya no pueden garantizar la seguridad de las 134 personas que están a bordo"."Después de 16 días a la espera de un puerto seguro donde desembarcar, de seis evacuaciones médicas y de haber informado sobre nuestra situación a las autoridades, sin que hayamos obtenido ninguna respuesta, nos encontramos en situación de necesidad y ya no podemos garantizar la seguridad de las 134 personas a bordo ", informó una portavoz de la ONG.Una situación que incluso ha provocado que el polémico ministro del Interior de Italia, Matteo Salvini, famoso por sus constantes negativas a prestar auxilio a quienes tratan de cruzar el Mediterráneo y a las embarcaciones que llevan a cabo este tipo de rescates,El barcoa poder desembarcar a los 107 inmigrantes que aún siguen abordo.El rescate de estas personas se produjo el pasado 1 de agosto.