La Junta insiste ahora en que "lo prioritario" es ampliar el centro de salud de El Palo

La Junta de Andalucía tiene "muy claro" qué hace falta a la zona este de Málaga capital en materia sanitaria. "No hemos cambiado de opinión", ha asegurado la delegada del Ejecutivo en la provincia, Patricia Navarro, ante las críticas recibidas tras descartar el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, la construcción de un hospital en la zona este como demandaba el PP.

Así, Navarro ha incidido, en una entrevista concedida a Europa Press, en que "lo más prioritario" es ampliar el centro de salud de El Palo con más especialidades y la realización de pruebas diagnósticas.

En esta zona este de Málaga, ha recalcado, "el único centro de salud de referencia es el de El Palo, que es el mismo de hace 15 años, con las mismas condiciones, especialidades y las mismas coberturas y eso no puede ser", teniendo en cuenta el incremento de población.

Por ello, apuesta por la remodelación y ampliación de estas instalaciones y ampliar la cartera de servicios. "Hacen falta especialidades que si se amplían se pueden incorporar y pruebas diagnósticas que evitarían ir a otros centros de referencia de la ciudad", con lo que ello supondría de descarga de actividad para estos hospitales, ha sostenido.

En este punto, cuestionada por si esto no es lo que se conoce como un CARE, Navarro ha reiterado que su partido, ahora en el Gobierno autonómico, "siempre lo ha tenido claro, y en eso trabajamos de la mano del Ayuntamiento, que tiene que facilitar ese espacio para abordar la ampliación; esa es la prioridad".

"Aquí no se puede abordar todo al mismo tiempo, entonces hay que planificar y priorizar y lo más prioritario es la ampliación de su centro de salud para que sea digno y acorde a la población a la que da cobertura y que amplíe su cartera de servicios con pruebas diagnosticas y nuevos especialistas", ha sentenciado.

La Junta tiene prácticamente hecho un diagnóstico de necesidades para "establecer prioridades y planificar". "De la noche a la mañana no se pueden solucionar problemáticas que llevan años encima de la mesa, como es también la de las ambulancias", ha explicado.

También ha aludido a que en la "cúspide" de las prioridades del Ejecutivo está la reducción de las listas de espera en lo que, ha sostenido, "la Consejería está volcada al cien por cien".

Navarro ha admitido que en la época estival se encuentran con más dificultades también porque "muchos usuarios no están dispuestos a someterse a intervenciones quirúrgicas en agosto y, además, hay que dar cobertura de vacaciones al personal, aunque haya sustituciones". "El verano es una época complicada pero estamos con un plan verano en el que se ha superado en un seis por ciento la cobertura de vacantes por vacaciones", ha añadido.



Preocupa la falta de especialistas

En este sentido, ha sostenido que para reducir las listas de espera "no hay más remedio que contratar más, retener el talento que se nos estaba yendo, hacer que retorne el que se nos ha ido y, sobre todo, dar mejores condiciones laborales a nuestros profesionales sanitarios".

"En eso trabaja el SAS en este momento", ha concretado Patricia Navarro, quien ha advertido, no obstante, de que una de las mayores dificultades está siendo la falta de médicos especialistas, poniendo como ejemplo a los pediatras. De hecho, el Hospital de Antequera, en la zona norte de Málaga, ha puesto anuncios, incluso en redes sociales, para poder contratar a pediatras, pero también a un rehabilitador, radiólogo y dermatólogos.

Según la delegada de la Junta en Málaga, ante esto, además de lo que se está intentando para atraer a profesionales que salieron de Andalucía ofertándoles mejores condiciones laborales, habría que hacer "una reflexión mucho más profunda, que a lo mejor tiene que llegar a la universidad y al propio sistema académico".

"Podríamos contratar pero no hay especialistas y tenemos un grave problema que estamos intentando solventar también con el retorno de los que se han ido, ofreciéndoles unas buenas condiciones", ha reiterado, añadiendo que hay profesionales que les dicen que se han notado "mejoras en las condiciones de los contratos que se están haciendo y en la retribución".

La dirigente autonómica en Málaga ha subrayado que el sistema sanitario público andaluz se sostiene "gracias a la vocación de nuestros profesionales", añadiendo que dicha vocación "tiene un límite y hay que darles lo que les corresponde".



Agresiones



Por otro lado, cuestionada por la preocupación existente entre los profesionales sanitarios por el aumento de las agresiones, Navarro ha hecho hincapié en el trabajo "muy coordinado" que se tiene con la Subdelegación del Gobierno en Málaga y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para abordar este asunto "de manera integral".

"Nos afecta a todas las administraciones y queremos estar todas implicadas y con plena colaboración", ha dicho. Además, ha considerado que "en la medida en que disminuyan las listas de espera y que vaya mejorando la atención sanitaria, con centros de salud e infraestructuras que nos corresponden, bajará el nivel de crispación".

No obstante, ha aclarado que "esto no quiere decir que una agresión esté justificada: Nunca, jamás una agresión está justificada pero el clima de malestar en los usuarios incrementa los niveles de agresividad". En este punto, pese a que la sanidad es un derecho "se han generado demasiadas expectativas y se ha cargado todo en los profesionales sanitarios y no es justo porque ellos son el primer frente de batalla, los que siempre reciben las quejas, las críticas".

Por último, la delegada del Gobierno andaluz en Málaga ha indicado que "no hay fecha" por el momento para la apertura del Hospital de Estepona, construido por el Ayuntamiento y que la Junta debe equipar. Así, ha explicado que el Consistorio está haciendo "algunos ajustes para homologar" el centro y ha recordado que en los presupuestos de 2019 hay una partida para equiparlo.

"Cuando acabe la reforma que se está haciendo por parte del Ayuntamiento, se certifique la obra y se recepcione, saldrá a licitación y espero que sea antes de finales de año", ha concluido Navarro.