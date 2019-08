Más de 5.800 jóvenes participan en los cinco campus de verano de Unicaja

La Fundación Unicaja clausura un verano más sus campus, donde más de 5.800 jóvenes han disfrutado de una experiencia única, completando todas las plazas ofertadas en los cincos campamentos que la Fundación Unicaja ha organizado en julio y agosto en el Campus Sabinillas (Manilva), English Camp (Ronda), Campus Baloncesto (Málaga), Campus Ronda y Campus Náutico (Puerto de Santa María).

Según informa la entidad en un comunicado, el número de niños que han pasado por los Campus Fundación Unicaja ha cubierto todas las expectativas, superando las 5.800 plazas ofertadas. Así, la cifra global de los Campus Fundación Unicaja para 2019 ronda los 6.000 participantes, sumando también el Campus Nieve que se desarrolla en Sierra Nevada (Granada) durante el mes de febrero, el campamento invernal que completa la oferta de los Campus de la institución.

Desde que los Campus abriesen sus puertas el pasado 27 de junio hasta que se cerraron ayer 25 de agosto, los más de 5.800 jóvenes, de entre 6 hasta los 17 años, procedentes de 15 de las 17 comunidades autónomas españolas y también de las dos ciudades autónomas, así como jóvenes venidos de Rusia, Polonia, Alemania o Inglaterra, han disfrutado de la animación, la convivencia y las cientos de actividades que durante el Campus se pueden desarrollar, entre ellas, castillos hinchables, paintball, lanchas a motor, mountain bike, surf, vela, paddle surf, veladas, baloncesto, vóley, fútbol, fiestas ibicencas€

Siempre en constante evolución, los cinco Campus de verano de la Fundación Unicaja han incluido este año nuevas actividades, permitiendo a los participantes descubrir el SpikeBall (un simulacro del voleibol, dos contra dos, con una red tensa en el suelo), el Janjam (introducir un disco volador en un bidón especial) o el Archery tag (una nueva modalidad de tiro con arco con máscaras de protección). En este verano de 2019 también se ha podido disfrutar de una sesión de Scape Room, toda una experiencia en la que hay que resolver una serie de juegos dentro de una sala cerrada en un tiempo determinado.

Una cuidada selección de actividades lúdicas y deportivas que se ha visto completada, en el caso del Campus Fundación Unicaja Baloncesto, con la presentación de uno de los fichajes de esta temporada del Unicaja Baloncesto, el escolta serbio Aleksa Avramovic, así como con la visita del entrenador Luis Casimiro y otros integrantes del equipo.

Hasta el Campus de Sabinillas, desde diversos puntos de Europa, han llegado también 45 estudiantes internacionales. Se trata de un grupo de jóvenes de Alemania y Polonia que decidió cumplir parte de su programa Erasmus viviendo la aventura de los Campus Fundación Unicaja, compatibilizándolo al mismo tiempo con el plan de actividades propias de su programa.



Más de 2.200 reservas para los Campus 2020

Con un grado de satisfacción entre usuarios y padres que ronda los 9,2 puntos, según los datos obtenidos de las más de 5.000 encuestas realizadas al término de los Campus, la demanda de reserva de plazas para los Campus Fundación Unicaja 2020 asciende ya a un total de 2.211 inscritos, alcanzando el 40% de plazas disponibles para los diferentes Campus y turnos del próximo verano.

Muchos son los niños y niñas que tras su vivencia en los campamentos desean repetir esta experiencia, como es el caso de Lucía, una gaditana de 12 años que lo tiene claro: "Llevo tres años viniendo al campamento y este año me ha encantado, es súper divertido, nunca me aburro y siempre hay alegría. El año que viene me apuntaré seguro", ha señalado. Al igual que Adriana, de 12 años, que al terminar su estancia ha asegurado: "Me llevo un montón de amigos y amigas, aquí puedes ser tú misma, sin tener vergüenza. El próximo verano volveré". La inscripción para los Campus 2020 puede formalizarse en www.campusunicaja.es

Asimismo, la celebración de los cinco campamentos de verano genera también una importante bolsa de empleo durante los dos meses en los que se han celebrado las actividades, ya que para el desarrollo del Campus se ha hecho necesaria la contratación de monitores deportivos, socorristas, especialistas en animación, técnicos audiovisuales, técnicos en deportes verticales y monitores de ocio y tiempo libre.

En concreto, se han contratado de forma directa a 840 personas, mientras que el número de voluntarios ha alcanzado esta temporada los 202. A esto hay que añadirle el medio centenar de empresas de servicios que se han contratado para satisfacer las necesidades de participantes y monitores, generándose también un empleo indirecto que ha beneficiado a 145 trabajadores.

Hay que destacar en este sentido la implicación de la Fundación Unicaja en el impulso del empleo joven, ya que para muchos de los monitores contratados éste ha supuesto su primer contacto con la vida laboral; como lo ha sido para Adolfo, un joven de 21 años y estudiante de la Universidad de Málaga, quien ha destacado al término de los campamentos: "Ésta ha sido mi primera experiencia laboral y me ha resultado muy gratificante comenzar a tener actividades reales con niños y niñas. Inmejorable, estoy muy contento de la oportunidad que me han brindado". Una buena experiencia que también comparte Irene, de 22 años: "Comencé viniendo como alumna a los Campus, hace 10 años, y ahora regreso como monitora. Ha sido algo único, convivir con los niños y niñas durante todos estos días es la mejor experiencia laboral posible para mi carrera universitaria, espero regresar muchos años más".

A su vez, y conscientes de las desigualdades sociales existentes y con el objetivo, como una de las principales líneas de actuación de la institución, de impulsar la educación en la infancia a través de iniciativas lúdicas y deportivas como son los Campus, la Fundación Unicaja ha concedido también medio centenar de becas para niños y niñas cuyas familias no poseen los recursos necesarios para hacer frente a este tipo de actividades.

Mejoras en las instalaciones

El programa conjunto de los cinco campamentos, avalado en algunos casos por una trayectoria que se remonta a hace más de 65 años, es reconocido en toda España por su contribución formativa y de ocio a la oferta veraniega infantil. Así, las instalaciones siguen renovándose y aclimatándose a los nuevos tiempos. Para esta edición se reformaron y aumentaron las zonas deportivas y lúdicas de las colonias de Sabinillas (Manilva) y Las Delicias (Ronda), creándose nuevas pistas deportivas y realizando una importante inversión en los campos de fútbol y las zonas de las piscinas de ambas instalaciones.