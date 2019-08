Arquitectos alertan del peligro de poner una piscina de juguete en la terraza

Con el verano y las altas temperaturas, hay pocas maneras mejores que combatirlas dándose un chapuzón en la piscina. Sin embargo, y aunque parezca mentira, no todo el mundo tiene acceso a una piscina y se ha convertido en una práctica muy habitual colocar piscinas de «juguete» en terrazas, azoteas... en definitiva, lugares no habilitados para este uso.

El pasado 15 de julio en Mutxamel (Alicante), una mujer y un hombre de nacionalidad francesa resultaron heridos tras derrumbarse la terraza de una vivienda en la que había colocada una piscina portátil llena de agua. La cubierta cedió y se desplomó sobre el garaje que había debajo, quedando la pareja atrapada entre los escombros.

Aunque se piense que colocar una piscina de plástico en una terraza o en una azotea no supone riesgo alguno, esta acción puede cobrarse vidas. Como advierte Francisco Sarabia, presidente del Colegio de Arquitectos de Málaga, «creemos que se trata de algo sin importancia. Una piscina vacía no aporta peso a un edificio pero cuando esta se llena de agua incorpora un peso para el que la infraestructura no está preparada. Es una cuestión bastante peligrosa».

Hoy en día es raro encontrar una vivienda que no disponga de piscina. Cada vez son más las novedades y las mejoras que introducen en la fabricación y en la colocación de estas, por lo que es relativamente fácil encontrar una piscina prefabricada colocada en un lugar no habilitado o no recomendable. Sarabia señala que hace unos años era muy complicado hacer una piscina en una vivienda y más aún en una terraza, «ahora, gracias a los nuevos sistemas de plásticos prefabricados, cualquiera puede transportar una pequeña piscina, colocarla en su terraza y llenarla de agua».

El presidente del Colegio de Arquitectos insiste en el peligro que supone instalar una piscina, por muy pequeña que sea, en la cubierta de una vivienda. «Para que nos hagamos una idea, una vivienda está prevista para soportar, tan solo, una cuarta de agua. Está preparada para muebles, personas, enseres, pero eso, traducido a agua, sería una cuarta. Todo lo que sea llenar más de una cuarta de agua de una zona es poner en riesgo la estructura. Un metro de agua es una tonelada, osea, si la piscina es de 2x2 serían 4 toneladas y la superficie de una terraza solo estaría preparada para soportar unos 400 kilos. Las personas no son conscientes del peligro que corren al colocar una piscina de plástico en una cubierta».