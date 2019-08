¿Durmiendo la mona en la Ronda Oeste?

La Opinión

Dos jóvenes desnudos practicando sexo a la luz de las farolas y a ojos de los vecinos de Cortijo Alto. Un turista en cueros en un balcón del centro jaleado por la multitud. Jóvenes inconscientes sobre la acera... La Feria de Málaga ha dejado imágenes de la cara menos amable de una fiesta a la que ahora también se suma una acción temeraria. En un vídeo que circula por las redes sociales, un joven aparece aparentemente dormido en un arcén de la Ronda Oeste a apenas unos centímetros del carril izquierdo por el que circulan los vehículos. La Opinión ha localizado ese punto de la autovía en una zona muy cercana al Cortijo de Torres. Concretamente, bajo el puente de la avenida Ortega y Gasset, justo después de la salida hacia Cruz de Humilladero, ramal que deriva el tráfico que sale de la Ronda Oeste hacia el centro de la capital o a la A-357 (Ciudad de la Justicia, Teatinos, Parque Tecnológico).

Aunque en las redes se apunta a la posibilidad de que el vídeo se grabara a primera hora del viernes o del sábado y que su protagonista estuviera durmiendo la mona, fuentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil consultadas por este diario aseguran que no les consta el incidente, por lo que no descartan que esa situación se no prolongara demasiado tiempo o incluso que se tratara de una broma de mal gusto del protagonista. Estas fuentes recuerdan que la normativa prohíbe a los peatones caminar por autovías o autopistas bajo multas de 80 euros, ya que esta acción supone un peligro tanto para los infractores como para los ocupantes de los vehículos que circulan por la vía y podría convertirse en un delito contra la seguridad vial si su presencia provoca incidentes de gravedad.