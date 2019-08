Una Feria de diez días con datos positivos pero sabor agridulce

La Feria de Málaga, puso fin este domingo a diez días de fiesta, llegando el momento de hacer balance de la prolongación de las jornadas festivas. El pasado viernes, ya dio a conocer su valoración el consistorio malagueño y tal y como se informó en este periódico, "la prolongación de la Feria no ha cumplido las expectativas". Un resultado similar, pero con notas más positivas es el que ha dado a conocer la Asociación de Hosteleros de Málaga (Mahos) a La Opinión de Málaga, quienes partiendo de una previsión de crecimiento que rondaba entre el dos y el cuatro por ciento respecto al año pasado, no llegan al máximo y se quedan entre el 2 y el 3 por ciento. "Que el incremento haya superado el dos por ciento este 2019, se ha debido básicamente a ese aumento de días, pero no ha sido un crecimiento generalizado", ha explicado Javier Frutos, presidente de Mahos.

El arranque de la Feria contó con tres primeros días de gran actividad lo que permitió una "facturación bastante buena", que a medida que la jornadas avanzaban se fue estabilizando, volviendo a repuntar el último sábado de festejo, y situando al lunes como "el día con menor afluencia". A pesar de que en un inicio se auguró que la prolongación de las fiestas favorecerían a todos los sectores, Frutos asegura que "al final, unas fiestas muy largas tampoco terminan siendo beneficiosas para el bolsillo de los malagueños y por lo tanto, se refleja en nosotros".

Tal y como informa Mahos, se trata de una feria positiva respecto al papel que ha tenido la cultura y la gastronomía, así como el aumento del público familiar en el centro de la ciudad. "Una de las cosas que ha contado con un buen funcionamiento y una aceptación muy buena por parte del público, ha sido la integración de Sabor a Málaga en la Feria, ya que nos ha permitido abrir aún más a los asistentes los productos tradicionales provinciales". A este aspecto, también se le suma como "beneficioso" en este 2019, el que la celebración del centro haya recuperado "la vestimenta más típica de la feria. Se ha visto un público mucho más familiar en el centro de la ciudad y eso siempre es muy positivo".



Contrataciones en hostelería

Respecto a las contrataciones, las cifras provisionales que rondan en el Real ascienden a unas 1.500 personas contratadas durante estos diez días, contratos que se realizan "fuera de lo habitual respecto a lo que es le mes de agosto". En cuanto a los establecimiento localizados en la Feria del Centro, Frutos destaca que "a pesar de no contar con datos exactos, si se ha dado un incremento considerable en estas jornadas, debido en gran medida esos dos días de más".

Tras este dilatado festejo de agosto y todavía pendiente de algunas valoraciones, la Asociación de Hosteleros apuesta por que se conserve el impulso gastronómico con Sabor a Málaga para que "siga adquiriendo un peso importante durante estos días", así como la parte cultural. Las actuaciones desarrolladas tanto fuera de los establecimientos como en las calles del centro "han ayudado bastante". "En septiembre nos volveremos a sentar para trabajar en la próxima feria y hacer que cada año sea mucho mejor".



Una ocupación hotelera, por encima de lo esperado

La valoración más positiva es la realizada por la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos). Su presidente, Luis Callejón, apuesta por el retraso y el alargamiento de la feria hacia el final de agosto, considerándolo una "muy buena idea" que no sólo beneficia a los hoteleros, sino a "todos los sectores relacionados con el turismo".

"Ha sido una de las mejores decisiones, porque si tenemos en cuenta que la temporada alta acaba en Europa el 20 de agosto, alargarlo casi una semana más, nos parece una sabia decisión y apostaríamos por ello siempre, aunque entendemos y compartimos a duras penas el anuncio que hace un par de días realizó el Ayuntamiento de Málaga", explica Callejón.

Los datos recopilados a lo largo de todos los días de feria por Aechos, han concluido que de media, se ha registrado un 95% de ocupación, aumentando al 96% los dos fines de semana. Unas cifras que se sitúan tres punto por encima respecto a las obtenidas el pasado año.

Tal y como señaló el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, en la rueda de prensa celebrada el pasado viernes 24 de agosto y donde se hizo público el balance del consistorio, de "éxito" de la Feria más larga de la historia de la capital, ya que ha tenido diez días; asegurando que se alcanzó "una nota muy alta" y un "buen equilibrio entre lo que cuesta y los beneficios que produce". A pesar de ello, afirmó que "no se apostará por ampliar la duración de forma habitual".

Por parte de Mahos y Aechos, ambas coinciden en que ahora "sólo toca sentarse para valorar todos los aspectos de esta feria" y trabajar para mejorar la próxima.