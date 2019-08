30 minutos de fisio para ayudar a un tetrapléjico

Una situación que se traduce en una rehabilitación que, en el mejor de los casos, es de media hora, instalaciones no adaptadas y esperas de meses para conseguir una cama. Con solo siete habitaciones para un máximo de 14 pacientes, Salvador tardó dos meses y medio en trasladarse del Carlos Haya al Civil .

Salvador tiene 52 años pero su mente no supera los 7. Con retraso severo prácticamente desde su nacimiento, este malagueño enfrenta en los últimos meses una nueva batalla: Recuperar la máxima movilidad posible en piernas y brazos tras sufrir un edema medular después de una intervención quirúrgica. Una lucha diaria que combate desde una de las siete habitaciones que el Hospital Civil tiene reservada para pacientes con lesiones medulares y cerebrales. Un objetivo que se logra a base de rehabilitación y que no supera los 30 minutos al día.

Al frente de esta situación está su hermana y melliza Victoria Guirado, jubilada por una gran invalidez, que denuncia la falta de recursos y personal que sufre esta área del hospital. Lleva cerca de tres meses al lado de una de las 14 camas que tiene la sanidad pública en la ciudad para este tipo de paciente y asegura que un día con suerte es un día de 30 minutos de rehabilitación. Ayer mismo solo estuvo 20. Movilizar al paciente con la grúa y prepararlo para la sesión se come el resto del tiempo. Reconoce el trabajo de los que están pero asegura que falta personal. Con dos fisioterapeutas por la mañana para estos pacientes es difícil sumar minutos a los ejercicios diarios. Además, denuncia que los fines de semana, festivos o días que los profesionales no vienen por baja o asuntos propios no se cubren y los pacientes no van al gimnasio. «La rehabilitación es lo más importante. Esto es insuficiente para ellos», explica y apunta que el material del gimnasio es obsoleto. Necesita que su hermano trabaje a fondo y consiga el máximo de independencia para que, una vez que regresen al domicilio , ubicado en la Cala del Moral, la vida sea lo más llevadera posible. Aun así está en fase de adaptar la vivienda para poder meter una silla de ruedas e incluso una grúa y no cuenta con los recursos económico que requiere una obra de esta envergadura.

A la falta de fisioterapeutas para trabajar con su hermano y el resto de pacientes se suman las condiciones en la que están las habitaciones. Todas ellas cuentan con un baño individual, sin embargo, no los puede usar ningún paciente por no estar adaptados a sus necesidades. La única opción es uno comunitario al fondo del pasillo aunque lo habitual es que se aseen en la misma cama y hagan sus necesidades en los pañales. Aprender a hacer la transferencia –pasar de la silla de ruedas al váter o la silla de la ducha– es el principal uso de este baño. «La habitación de mi hermano es la única adaptada y si ponen dos camas la puerta ya no se puede cerrar por falta de espacio», matiza Victoria, como otro de los detalles de la planta.

Como cuidadora de Salvador, Victoria es la persona que le afeita, le ayuda a hacer los cambios posturales y está cada día junto a su hermano, que ha mejorado en estos meses y está en fase de que pueda sostener el tronco por sí mismo cuando está sentado.

La lucha de Victoria para que Salvador tenga la mejor salud posible se remonta años atrás e infinitas visitas a urgencias. Siete años tardó en que le hicieran una resonancia magnética para averiguar por qué su hermano, a raíz de una caída, perdía la fuerza en las piernas y se caía o no mantenía bien el equilibrio. «Parece que como es retrasado y no se queja no hay que hacerle caso» , lamenta. Fue a raíz de esa prueba cuando diagnosticaron una lesión cervical importante y prepararon el quirófano para descomprimir la médula y cambiar discos. En marzo de 2019 se llevó a cabo la operación pero la lesión sumaba demasiados años y la cervical se había hecho esquirlas, por lo que solo pudieron ponerle un cajetín de titanio para fijar las vértebras. Al día siguiente de la intervención, después de desayunar, Salvador no podía mover ni piernas ni brazos. «Yo sabía que podía pasar y pasó pero se podría haber evitado», explica Victoria, al detallar que la medula se ha inflamado y ha provocado esa situación que no saben hasta qué punto es reversible. El tiempo y la rehabilitación eran sus únicos aliados.

Aunque ha recibido fisioterapia en el Hospital Regional, tuvo que esperar dos meses y medio para conseguir una cama en el Hospital Civil, donde está la unidad específica para esos pacientes y donde se encuentra en estos momentos.

Respuesta del hospital

La gerencia hospitalaria asegura que el paciente ha recibido la atención hospitalaria tanto en el Hospital Regional como en el área de Lesionados Medulares del Hospital Civil, donde recibe a diario un tratamiento personalizado y establecido prescrito bajo criterio clínico, tanto en el gimnasio de rehabilitación como en el área de hospitalización, además de logopedia. Asimismo, la familia ha recibido en todo momento información del proceso asistencial del paciente por parte de los responsables de la dirección. Y el centro prevé acometer obras de mejora y de remodelación de los espacios en este área asistencial.