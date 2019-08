"Pepa Flores no mató a Marisol"

Pepa Flores fue y seguirá siendo historia de España. Fue descubierta por el productor Manuel José Goyanes Martínez a los 11 años, por aquel entonces actuaba con el grupo Coros y Danzas y desde entonces, comenzó una larga carrera como niña prodigio no solo en el ámbito nacional sino también en el internacional. Un icono para todos los españoles en los 60 y 70 por todas sus apariciones en televisión y también en la radio, donde se la pudo oír en varias ocasiones. Desde 1983, con la película 'Carmen' no hemos vuelto a saber nada de ella, cuando se retiró de la vida pública. Aún así, la última persona que la pudo entrevistar en televisión fue José Manuel Parada en el 2000, cuando la nombraron Malagueña del siglo XXI.

Desde hace ya muchos años, hay una leyenda urbana que ha manchado o intentado manchar la imagen de Pepa Flores. Y es que ya sabemos como es el mundo de la farándula, todas y cada una de las artistas que han pertenecido, han tenido sombras encima de su cabeza durante años.

En el programa Lazos de sangre, emitido en la noche de este miércoles en La 1 de TVE, Vicky Flores -hermana de la artista- ha querido mandar un mensaje muy conciso y concreto, además asegura que es un mandado de Pepa Flores: "Hay una leyenda negra que dice que Pepa Flores mató a Marisol. No es cierto. Es la que más ha cuidado la imagen de Marisol. Pepa Flores está muy agradecida a Marisol. Mi hermana me ha pedido encarecidamente que recuerde que ella no ha matado a Marisol: Marisol sigue viviendo en ella".

Lo cierto es que desde que desapareció de los escenarios y de los platós de televisión, no hemos vuelto a saber nada más de ella y la duda de por qué decidió abandonar lo que le había dado la fama y le había hecho ser uno de los iconos de este país, sigue estando en el aire. Ahora, vive feliz y tranquila en Málaga: "Lo único que quiere es paz" y parece que ha conseguido eso que más quiere al lado de pareja Massimo Stecchini.