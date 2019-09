Hablemos de los nuevos síndromes

La temporada de baños iba de la Virgen del Carmen a La Asunción y por entonces no había síndrome de vacaciones de verano. En la foto, la playa de la Misericordia.

Dentro de unos meses volveremos a vivir, Dios mediante, un nuevo cambio de hora –la hora que dormimos de más en octubre la dormiremos de menos en abril, salvo que en la Comisión Europea se pongan de acuerdo los 28 países que en Bruselas ordenan y mandan, decidan que el cambio de hora no ahorra ni un kilovatio. El Manneken Pis es la savia que alimenta a los diputados que cuando llega un fin de semana corren espataos para subirse en los aviones que los devuelvan en primera clase a sus puntos de origen.

El cambio de hora es el culpable de una nueva enfermedad –'síndrome', que queda más bonito- que se suma a la serie de dolencias que eran desconocidas por nuestros padres y abuelos.

El síndrome del cambio de hora es uno más que agregar a los ya asentados por la sociedad moderna. El primero y más sólidamente arraigado en los países del primer mundo (los del segundo están en camino y los del tercer no lo padecen porque no saben lo que es), es el estrés, que empezó escribiéndose 'stress' en inglés, y que se españolizó cuando nuestra lengua tenía poderío; ahora está de capa caída.

El estrés se extendió como una epidemia –quizá ya pandemia- y miles o cientos de miles de españoles lo padecen por exceso de trabajo y preocupaciones. Para salir de la situación, los afectados necesitan los servicios de psicólogos o terapeutas.

Pero de un solo síndrome no vive el hombre; ya tenemos el del cambio de hora que, según los que lo padecen, les produce desequilibrio mental, náuseas, malestar, irritación e incluso estreñimiento. Transcurridos algunos días la enfermedad se cura por medios naturales. Pero esos dos o tres días necesita darse de baja en el trabajo para recuperar su estabilidad.

Otro síndrome muy parecido es el de los lunes, que afecta de forma indiscriminada a trabajadores de uno y otro sexo, funcionarios, gerentes y alicatadores. Después del fin de semana –viernes, sábados y domingos- volver al curro u obligación laboral, el lunes produce gran malestar, y no digamos cuando media un puente. Entonces necesitan de un terapia personalizada.

No están en el vademécum

Hay más síndromes que quizá no figuren en el vademécum y que los médicos tienen que tratar sin recurrir al socorrido libro que describe enfermedades y terapias a aplicar.

Los que cada día tienen más pacientes son, entre otros, lo siguientes:



Síndrome de las vacaciones de verano : después de treinta días de holganza, tomando el sol en la playa, viajando por España, participando en cruceros por los fiordos noruegos, Nueva Zelanda, el Caribe, París, Roma, Nueva York y Londres, mariscadas, largas siestas..., reincorporarse al trabajo habitual es motivo suficiente para sufrir un síndrome... o un síncope porque tiene que hacer frente a los gastos realizados a través de la tarjeta de crédito.

: después de treinta días de holganza, tomando el sol en la playa, viajando por España, participando en cruceros por los fiordos noruegos, Nueva Zelanda, el Caribe, París, Roma, Nueva York y Londres, mariscadas, largas siestas..., reincorporarse al trabajo habitual es motivo suficiente para sufrir un síndrome... o un síncope porque tiene que hacer frente a los gastos realizados a través de la tarjeta de crédito. Síndrome del móvil : afecta a todos los usuarios de móviles que han perdido o le han sustraído el aparatito de marras y que se quedan sin ver y oír todo lo sucedido en las últimas horas, como los 'uasares' con los últimos chismes, chistes, declaraciones de políticos y politiquillos, las imágenes que cuelgan los majarones haciendo piruetas, o conduciendo a las 200 kilómetros... Es como quedarse encueritatis.

: afecta a todos los usuarios de móviles que han perdido o le han sustraído el aparatito de marras y que se quedan sin ver y oír todo lo sucedido en las últimas horas, como los 'uasares' con los últimos chismes, chistes, declaraciones de políticos y politiquillos, las imágenes que cuelgan los majarones haciendo piruetas, o conduciendo a las 200 kilómetros... Es como quedarse encueritatis. Síndrome del acoso de las empleadas por parte de su superior, jefe de negociado, compañero de mesa e incluso del vecino del piso tercero B de su casa.

de las empleadas por parte de su superior, jefe de negociado, compañero de mesa e incluso del vecino del piso tercero B de su casa. Síndrome del verano : el calor disloca. Con la caló no se puede trabajar, ni pensar, ni pelearse con la parienta.

: el calor disloca. Con la caló no se puede trabajar, ni pensar, ni pelearse con la parienta. Síndrome del frío: lo mismo que el anterior, pero al revés.

Antes

Si un niño de los años 40 del siglo pasado le hubiera dicho a su padre un lunes que no le apetecía ir a la escuela porque sufría el síndrome de los lunes, el padre, que nunca había oído la palabra síndrome –el niño tampoco conocía la palabra- reaccionaría con un par de tortas, y no de Algarrobo precisamente- y le largaba la siguiente orden: «¡Vete a la escuela ahora mismo! Sin rechistar».

Hoy, ni un padre ni una madre se atrevería a la bestialidad de las tortas o azotes en el culo porque el niño, móvil en mano, llamaría a un teléfono que aparece en la pantalla del televisor, pidiendo ayuda porque le han pegado.

Minutos después, dos agentes de la autoridad irrumpen en el domicilio y esposan al autor del hecho, y una psicóloga se hace cargo del infante. Hasta cabe la posibilidad de que también acudan dos reporteros gráficos y un cámara de televisión sobre todo si el agresor ocupa un cargo público porque entonces en las redes sociales se exige su inmediata dimisión.

Las vacaciones de antes

Hasta no hace demasiados años estaban en vigor unas normas no escritas pero sí aceptadas por costumbre o tradición. Por ejemplo, los baños en el mar. La mayoría aceptaba el periodo recomendando sabe Dios por quién. En Málaga, el periodo de baños coincidía con dos días del calendario cristiano: 16 de julio, festividad de la Virgen de Carmen, y el 15 de agosto, festividad de la Asunción. Ni antes ni después la gente podía ir a la playa ni zambullirse en la mar salada. Era malo para la salud hacerlo fuera de esos treinta días que median entre uno y otro día de dos advocaciones marianas. Al menos eso decían.

Los baños de mar, hoy, están en relación con el tiempo; si hace frio, el agua está naturalmente fría, y solo se zambullen los que resisten las temperaturas bajas. Y si cogen una pulmonía, pues eso que se decía y se dice para circunstancias adversas: sarna con gusto no pica. Yo, que soy teóricamente un hombre normal, tengo mi propia filosofía en relación con el tiempo: el verano está para pasar calor y el invierno para pasar frío. No practico la costumbre de exclamar «¡Uf, qué calor!», ni simular una tiritera cuando hace frío.

Recogida de plásticos en La Malagueta tras la noche de San Juan.

Regresando a los síndromes

Hoy la esperanza de vida se ha duplicado en relación con hace un siglo; en los países en los que se disfruta de un nivel de confort aceptable pese a que se nos martillea sobre la necesidad de eliminar tales alimentos que son nocivos para la salud, que la contaminación del aire que respiramos es tremenda, que hay que moverse más, que la capa de ozono pone en peligro nuestra piel si nos exponemos al sol... Bueno, pese al ruido ensordecedor que nos enloquece, las comidas copiosas, el poco ejercicio..., vivimos el doble que nuestros antepasados que a los cincuenta años estaban baldados, con barba y bastón.

Por cierto ¿qué ha pasado con la capa de ozono? Ya no se habla de ella después de habernos asustado de los peligros que acarreaba su disminución,. ahora todo se centra en la contaminación, los plásticos, los tornados, los ciclones, la gota fría, el abuso de los antibióticos, los celíacos, los tsunamis...

Unos tienen arreglo; otros, no. De los que tienen solución hay dos que no se resuelven porque los que tienen el poder de hacerlo no lo hacen.

Los que tienen solución son los plásticos y los antibióticos. Al menos, en Málaga, es imposible adquirir un antibiótico si no va una receta médica; los galenos son muy estrictos a la hora de recetar antibióticos. Solo lo hacen cuando el enfermo lo necesita. Normal.

En el caso de los plásticos, los gobiernos tienen, pienso, el poder de prohibir la fabricación de bolsas y envoltorios. La decisión de cobrar las bolsas es un negocio más que encarece la vida del ciudadano.

Los norteamericanos resolvieron el problema hace años porque los objetos o alimentos que se adquieren en los supermercados se depositan en bolsas de papel. Con el reciclaje de papeles y cartones la producción de bolsas está asegurada. Mientras tanto, los españolitos estamos contribuyendo a la creación de un nuevo continente en el Pacífico, donde millones de toneladas de plástico se van acumulando y cuyo futuro es un enigma.

Dos turistas consultan sus móviles en el Centro.

El síndrome del dedo gordo

El último grito en síndromes es el que se recoge en la revista científica 'Reumatismo'. La traducción al español de artículo o trabajo de la investigación llevada a cabo por la Fondazione Don Carlo Gnocchi y la Gannon University, de Italia y Estados Unidos respectivamente, que identifica un cambio generacional en la utilización del dedo pulgar debido a la influencia de las nuevas tecnologías, es la siguiente: «El pulgar homínido y su influencia en la actividad durante la evolución». El uso continuado de los pulgares en el móvil produce dolores y quien sabe si con el tiempo dejará huellas.

Resumiendo: tenemos a la vista una nueva enfermedad o síndrome. Que los médicos se vayan preparando a recibir individuos e individuas que le larguen «Doctor, tengo el síndrome del dedo gordo. Deme la baja».