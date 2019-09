La profesionalización llega al voluntariado

Está dirigido a cualquier persona, independientemente de su profesión o formación..

Para ser voluntario también hay que saber ya que, aunque es un acto altruista, conlleva una gran responsabilidad. Contar con un corazón noble y ciertas aptitudes intrínsecas hacen a una persona apta para el voluntariado pero la distancia que le separa de la excelencia únicamente puede achicarse mediante una formación específica. Cualquier trabajador, también el voluntario, requiere de unos conocimientos determinados para el correcto ejercicio de su labor y, por este motivo, la Fundación Commálaga ha lanzado el 'IV Curso de Voluntariado', gratuito, dirigido a cualquier persona y basado en profesionalizar a los voluntarios y el voluntariado en sí.

La solidaridad no exime de realizar el trabajo con la precisión que requiere, no es lo mismo hacer algo que hacerlo bien. Asimismo, sin formación las personas que ejercen un voluntariado «pueden meterse en problemas sin saberlo» avisa la codirectora del curso, la doctora María Dolores Luque, como por ejemplo «violar la ley de confidencialidad o hacer intrusismos que no corresponden», explica Luque y añade que «como toda actividad que se ejerce sometida a una ley hay que saber cómo realizarla».

Actualmente, la actividad voluntaria tiene unos límites y condiciones legales enmarcadas en la Ley 4/2018, de 8 de mayo, Andaluza del voluntariado que fue aprobada por el pleno del Parlamento de Andalucía en 2018.

Por este motivo, la cuarta edición del curso de voluntariado del Colegio de Médicos de Málaga se centra en formar a las personas voluntarias para que adquieran «una serie de conocimientos, aptitudes y hábitos que ayuden a afrontar cualquier situación que surja en el voluntariado», explica el director del curso, el doctor Juan Cristóbal Corral. El curso capacita a los voluntarios y les otorga las herramientas necesarias para, además de ayudar, que sean capaces de desenvolverse ante cualquier situación inesperada.

Las clases teóricas comprenden el groso del temario en el que se tratarán -entre otros contenidos- la organización del voluntariado, la importancia de la sonrisa , y la resucitación cardiopulmonar (RCP), la técnica dirigida a reanimar a una persona que surfre una parada cardiacadiorespiratoria.

Igualmente, durante el curso tendrán lugar mesas redondas en las que se tratarán temas como la donación desde diferentes perspectivas: desde la visión de responsables de varias instituciones sanitarias así como personas que han donado algún órgano y pacientes que lo han recibido.

La cuarta edición del curso tiene una novedad, la oportunidad de realizar prácticas en un amplio abanico de asociaciones,organizaciones y fundaciones. La codirectora del curso está convencida de los beneficios que otorgan las prácticas a los voluntarios puesto que conocen la realidad de la labor «a la gente le gusta y se queda en esa organización», afirma Luque. Y, por consiguiente, también beneficia a las organizaciones al ponerles en contacto con personas dispuestas a colaborar .

El curso forma parte de la Escuela de Voluntariado del Colegio de Médicos, la cuál fue reconocida a principios de junio de este año con el 'Premio Ciudad de Málaga' en la gala de los VI Premios Medicina y Solidaridad DKV. Además, cuenta con la acreditación de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA).

El director del curso asegura que los organizadores y ponentes están muy ilusionados y afirma que «puede ser importante para la sociedad malagueña que se asiente esta acción del voluntariado» y aclara: «En la acción del voluntariado la gente recibe mucho pero la gente que da también recibe».

Fechas, lugar e inscripción

El curso comenzará el 15 de octubre y finalizará el 26 de noviembre. Las clases se impartirán en las instalaciones de Convenciones & Eventos Commálaga ubicadas en la sede del Colegio de Médicos. El programa consta de un total de 67 horas lectivas. Las clases se llevarán a cabo los martes y jueves por la tarde, de 17.00 horas a 20.00 horas.

Ya está abierto el plazo de inscripción ya que, aunque el curso es gratuito, las plazas son limitadas (un aforo máximo de 80 personas) por lo que es preciso que los interesados se inscriban a través de la la página web del Colegio de Médicos, completando el formulario disponible.