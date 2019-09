Bendodo plantea compartir las competencias en sanidad alimentaria

El presidente de la formación, Elías Bendodo, ha anunciado que la visita de Pablo Casado a Málaga podría posponerse debido a que los "esfuerzos están centrados" en la gestión de la listeriosis.

El Partido Popular ha celebrado esta mañana el primer Comité de Dirección de la formación de cara al arranque del nuevo curso político. El presidente del PP en Málaga y consejero de la Presidencia en la Junta, Elías Bendodo, ha aprovechado para sacar pecho de los ocho primeros meses de gobierno del Ejecutivo de Juanma Moreno en Andalucía, recalcando actuaciones como las mejoras de acceso al PTA con la incorporación de un tercer carril Bus-VAO o las obras de semipeatonalización de la Alameda.

No obstante, Bendodo ha insistido en que la prioridad del Gobierno andaluz es ahora mismo la gestión del brote de listeriosis provocada por los productos de la cárnica sevillana, Magrudis, que aún mantiene la alerta sanitaria nacional e internacional, y en la línea del presidente, Juanma Moreno ha anunciado la recentralización de las competencias en sanidad alimentaria que actualmente mantiene el Ayuntamiento de Málaga junto al de Sevilla y Granada.

"No tiene que ser recuperar, puede ser reforzar, puede ser compartir o recuperar las competencias. Estableceremos una línea de diálogo con los ayuntamientos, para que estas competencias que desde los años 50 tienen y que normalmente es una competencia autonómica no quede en los Ayuntamientos. Queremos analizar el caso particular y cuales son los efectivos que tienen a disposición para realizar estos trabajos. Una vez pase la alerta, nos pondremos a plantear esto", ha afirmado el presidente del Partido Popular, que asegura que empezará a estudiar el traslado de competencias una vez cese el brote de listeriosis.





Apertura del nuevo curso político



Precisamente debido a la gestión del brote, Elías Bendodo ha anunciado un posible retraso de la tradicional apertura del curso político del Partido Popular prevista para este viernes en la que se espera la visita de Pablo Casado ya que, según ha explicado, "los esfuerzos están centrados" en la gestión de la listeriosis.

Asimismo, el líder del PP ha establecido como prioridad para la nueva etapa política, la culminación del tercer hospital, un proyecto que ha calificado como "la prioridad número uno del Ejecutivo de Juanma Moreno". "Estamos a la espera de cerrar con el consejero de Salud, ahora mismo con el brote de listeriosis, para sentarse con el alcalde para definir y ultimar el terreno, los proyectos para cuanto antes dar una solución para que Málaga deje de ser la provincia donde menos se invierte en sanidad pública por habitante", ha manifestado.