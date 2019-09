La matriculación de coches baja un 23% en agosto y cumple un año de caídas en Málaga

La incertidumbre sobre el futuro de los motores de combustión también afecta a las ventas en toda España

Las matriculaciones de turismos y todoterrenos en Málaga han cerrado los dos primeros cuatrimestres del año con un descenso del 9,8% en relación al mismo periodo del ejercicio anterior con un volumen acumulado entre enero y agosto de 22.789 unidades, según los datos publicados ayer por las asociaciones de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) y vendedores (Ganvam). Las ventas, tras el nuevo descenso contabilizado en este recién acabado agosto, cumplen así un año de caídas interanuales en la provincia desde que entrara en vigor, el 1 de septiembre de 2018, el nuevo ciclo de homologación de consumos y emisiones WLTP. Además, la incertidumbre sobre el futuro de los vehículos de combustión también está afectando a las ventas.

Por ejemplo, si se comparan los datos de este agosto con los del mismo mes de 2018 en Málaga (cuando las ventas se dispararon por la necesidad de los concesionarios de dar salida a base de promociones al stock sin homologar al citado WLTP) se percibe un descenso del 23,5% de las matriculaciones (2.790 frente a 2.134).

El presidente de la Asociación Malagueña de Automoción, Carlos Oliva, confirmó a este periódico la tendencia a la baja del mercado en estos últimos meses pero opinó que el escenario no es tan negativo. «Venimos de un entorno donde la demanda de los particulares ha bajado, pero no de forma tan importante. Estimamos que en estos próximos meses el mercado se irá estabilizando», afirmó. La AMA cree que Málaga cerrará este 2019 con un descenso de operaciones de entre el 5% y el 10% con respecto a un 2018 que registró unas 35.000.

Prueba de emisiones RDE



Por otro lado, este domingo 1 de septiembre ha entrado en vigor la prueba de emisiones RDE en conducción real, que mide las emisiones del vehículo en condiciones de conducción reales y no en laboratorio, para la homologación de vehículos. El RDE no sustituye al WLTP sino que lo complementa. Con este motivo, los concesionarios han vuelto a hacer descuentos en agosto, aunque no con la intensidad de los de hace un año.

La bajada de las matriculaciones a lo largo de este 2019 está protagonizada al completo por el canal de particulares (el principal sostén del mercado), que baja en Málaga un 19,3% con 13.050 operaciones. Las compras por parte de empresas suben un 2,4% (5.547) y las del canal de rent a car (flotas de vehículos para alquiler) un 13,3% con 4.192 unidades. Pero el aumento por parte de empresas y rent a car no logra compensar la reducción de compras de los particulares.

En cuanto al tipo de motorización, la matriculación de vehículos diésel cae en Málaga un 32% en lo que va de año mientras que los de gasolina suben 4,6% y el resto (híbrido enchufable, híbrido, de hidrógeno o de gas) un 2,6. En las ventas de este 2019, el mercado se reparte entre una cuota del 63,9% para gasolina, el 27,5% para diésel y el 8,5% restante para las mencionadas opciones alternativas.

Oliva mostró su deseo de que el país puede contar con un Gobierno estable que aplique incentivos al sector como un plan de achatarramiento. También recordó que la evolución de la coyuntura económica internacional influirá en la marcha de las ventas. «De momento, pese a los descensos, creemos que la situación está controlada pero habrá que ver qué ocurre en los próximos meses», apuntó.

En España, las matriculaciones se situaron en 74.490 unidades, con un desplome del 30,8% en comparación con el mismo mes del ejercicio precedente. En lo que va de año, las ventas acumulan una bajada del 9,2% en la comparativa con el mismo periodo del ejercicio pasado, con 883.649 unidades.

La directora de Comunicación de Anfac, Noemi Navas, afirmó que las caídas están «en línea» con la tendencia del mercado. Por su parte, el director de Comunicación de Faconauto, Raúl Morales, subrayó que percibe una demanda «latente» y una bolsa de conductores que están posponiendo el cambio de su vehículo.

La Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos (Ancove) también mostró su preocupación por la «incertidumbre política» que pueden generar unas nuevas elecciones. A su juicio, de acudir de nuevo a las urnas, sería»prácticamente imposible revertir» la tendencia negativa del mercado.

En concreto, reclamó que se devuelva la confianza a los coches de combustión, al considerar que son la «única alternativa actualmente realista» por el precio, tecnología y volumen de producción.

De igual opinión es el presidente de la Asociación Nacional de Importadores de Automóviles, Camiones, Autobuses y Motocicletas (Aniacam), Germán López, que aseguró que las matriculaciones de agosto han disparado las alarmas del sector, debido a que la caída del mercado se acentúa mes a mes y, por tanto, es «imposible» vaticinar cómo cerrará el año.

«El Gobierno en funciones es el que tiene la llave para parar esta situación», dijo.