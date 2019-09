El conflicto de las ambulancias sigue sin solución a corto plazo

Los representantes de ASM, empresa encargada de gestionar las ambulancias de gran parte de la provincia, y los trabajadores de la misma siguen sin acercar posturas y la huelga continúa según el calendario previsto.

La última reunión entre las partes implicadas, junto a los sindicatos, se ha celebrado este miércoles en el Sistema de Resolución Extrajudicial de Conflictos Colectivos Laborales de Andalucía (Sercla) en Sevilla para descongestionar el conflicto a nivel regional. Sin embargo, el presidente del comité de empresa de CCOO en ASM, Juan José del Campo Cerván, aseguró que no se ha logrado ningún avance en la negociación. Los representantes de ASM no han presentado ninguna propuesta y se mantienen en el discurso de que la administración asegura no tener dinero para incrementar el prosupuesto para el sector por lo que no puede llevar a cabo ninguna nueva medida de carácter económico. Lo único que sí se ha logrado ha sido nombrar a un miembro del Sercla para tutelar la negociación del convenio regional.

Mientras tanto, los trabajadores de la empresa en Málaga se han vuelto a manifestar por las calles de la ciudad; desde la delegación provincial hasta el Hospital Regional. Una medida que llevan a cabo todos los miércoles y que ha contado con decena de trabajadores. Se trata de la primera manifestación del mes de septiembre y el delegado sindical de CCOO, Francisco Javier Aranda, ha recalcado que en los próximos días, con la puesta en marcha al cien por cien de los recursos sanitarios, se prevé que los servicios programados experimenten un incremento.

Con la vuelta de los especialistas a consulta y los quirófanos a pleno rendimiento, el número de pacientes que requieren rehabilitación, traslados o altas hospitalarias se incrementarán y los pacientes pueden verse perjudicados por el conflicto. Hay que recordar que la huelga reduce al 50 por ciento los servicios programados mientras que las urgencias se mantienen al cien por cien.