La Junta paró el proyecto del Convento de la Trinidad a instancias del Ayuntamiento

La Junta de Andalucía paró la licitación del espacio sobre Artes en vivo proyectado en el Convento de la Trinidad de Málaga «al comprobar que se diseñó sin tener en cuenta al Ayuntamiento, que está trabajando en un equipamiento de similares características en otro emplazamiento».

En estos términos se expresa la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, en una respuesta parlamentaria formulada por el socialista Francisco Conejo en la que alude –sin citarlo– al centro de creación y apoyo a la producción local Distrito 6 con el que el Ayuntamiento malagueño recuperará la antigua prisión de Cruz de Humilladero.

En el mismo documento, Del Pozo recuerda que el anterior Gobierno socialista de la Junta «licitó la adjudicación del contrato de servicios para la Redacción del Proyecto Básico y de Ejecución y Estudio de Seguridad y Salud de obras de rehabilitación y adecuación del antiguo Convento de la Trinidad y urbanización de su entorno, para uso administrativo y centro cultural y de las Artes en vivo». Asimismo, Del Pozo señala que «dado el compromiso del Gobierno local con la cultura, se ha estimado oportuno realizar de manera conjunta una valoración de las necesidades y opciones para coordinar y optimizar recursos públicos y consensuar el uso más adecuado que debe albergar este antiguo convento, acorde con necesidades que la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico está detectando».

Esta gestión al alimón con el Ayuntamiento ya fue anunciada durante la Feria de Málaga por la consejera, en compañía del alcalde Francisco de la Torre, a quien le pidió que aportara un proyecto consensuado con los colectivos sociales. El regidor sugirió, entonces, regresar a la vieja idea de un Museo Arqueológico y, pese al rechazo manifestado por los vecinos del barrio, el guante ya ha sido recogido por el Gobierno andaluz, que está dispuesto a profundizar en esta idea. No obstante, fuentes del Ayuntamiento apuntaron ayer que el uso cultural del convento del siglo XVI aún no ha sido definido y sigue a expensas de una reunión entre el alcalde y la consejera.

Las recientes declaraciones del vicepresidente de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, confirman que el PP no retomará el proyecto que el consejero socialista Miguel Ángel Vázquez licitó tras el visto bueno de la Universidad de Málaga, la Academia Malagueña de Ciencias, la Academia de Bellas Artes de San Telmo, la Sociedad Económica Amigos del País, la Asociación de Gestores Culturales, el Ateneo de Málaga, el Colegio de Arquitectos y la Asociación de Vecinos Trinidad-Centro.



«Fue boicoteado»

Tras conocer la respuesta parlamentaria de la consejera, el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, aseveró que «esta es una clara muestra de que el proyecto de un museo de arte vivo fue boicoteado desde el minuto uno por el alcalde de la ciudad, quien pidió a la Junta que dinamitara dicha inversión». «Están demostrando qué poco le interesa al PP llevar cultura viva a nuestros barrios, al dejar en el limbo una inversión que estaba ya proyectada y encaminada», criticó Pérez.

De este modo, el grupo socialista pedirá explicaciones al regidor por adoptar una decisión «que no solo no le competía, sino que además se carga de un plumazo una inversión ya comprometida», según expresó el portavoz socialista antes de recordar que ahora el vicepresidente de la Junta, Elías Bendodo, desliza la posibilidad de traer al convento el Museo Arqueológico, «algo que no agrada a los vecinos ni a los profesionales de la cultura».

A juicio de Pérez, la respuesta de la consejera «viene a darle la razón a nuestras denuncias». «La Consejería de Cultura, y lo que es peor el propio Ayuntamiento, habían mandado hace tiempo al cajón del olvido este edificio que parece que, mientras gobierne el PP, no tendrá más uso que el abandono», criticaron desde el PSOE.